«البيئة» تكشف خطوات تنفيذ قرار الزراعة المجتمعية وتعد قائمة بالنباتات المستهدفة

المصدر: أبوظبي- وام

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم /‏31/‏ لسنة 2018، بشأن الزراعة المجتمعية، والتي تعتمد على استغلال موارد مجتمعية مشتركة، مثل المساحات في الأماكن السكنية، وأسطح المباني، والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه، والاستفادة من آثار ذلك، خدمة للمجتمع وتثقيفه، مع تعزيز الفوائد البيئية.

وأكد المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن خطوات تفعيل القرار، اشتملت على عقد اجتماعات مع السلطات المحلية ذات العلاقة على مستوى الدولة، لتوضيح أحكام القرار وأهدافه، وآليات تنفيذه، ونشر ثقافة الزراعة المجتمعية.

وقال إن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، لتوضيح الجوانب الفنية حول زراعة الخضراوات ومواعيد الزراعة بأسلوب الزراعة المجتمعية، وأعدت قائمة بأسماء النباتات المستهدفة، توضح طريقة ونوع وموعد الزراعة، إضافة إلى معدلات الري المطلوبة لكل نوع.

وأوضح الشرع أن الوزارة وضعت خطة إعلامية، تتضمن نشر تقارير إعلامية، توضح أهداف وآليات وخطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالزراعة المجتمعية، وأكد أن الوزارة تعمل على التواصل والتعاون مع السلطات المحلية، لحصر المبادرات بشأن الزراعة المحلية، ومشاركتها مع الجهات الأخرى.

وأشار إلى إنشاء حديقة إرشادية متخصصة في الوزارة، لأكثر من 80 نباتاً محلياً، مع وضع لوحات إرشادية لوصف النباتات من الأسماء المحلية والإنجليزية والعلمية، منوهاً بأنه تم العمل على إعداد برامج توعوية وتدريبية لعدد من طلبة المدارس، وتقييم مشاريع الزراعة المجتمعية، التي تم إقامتها بالمدارس، وتوفير الدعم الفني في حال الحاجة.

جهود

وتبذل وزارة التغيير المناخي والبيئة، جهوداً حثيثة لإشراك فئات ومكونات المجتمع، في مبادرات الزراعة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بأهميتها، وفي هذا الإطار، نفذت العديد من الورش المتعلقة بالزراعة الإنتاجية، وأطلقت البرنامج الصيفي والشتوي، الذي شمل ضمن أنشطته، ورشاً لتعليم أساسيات الزراعة، والأنواع التي يمكن زراعتها، وأوقات الزراعة والحصاد لكل نوع.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن الزراعة المجتمعية، الصادر عام 2018، مواد شاملة، توضح أهداف الزراعة المجتمعية، ووسائل تشجيعها، ومواسم وخصائص نباتات الزراعة المجتمعية، وأماكن تطبيقها، التي تشمل المؤسسات التعليمية، والمنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية، وتطرق القرار إلى آلية ترشيد الري في الزراعة المجتمعية، وتوفير البذور والتسويق والرقابة والتنسيق مع الشركاء.

ثقافة

تعمل وزارة التغيير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المعنية، على غرس ثقافة الزراعة المجتمعية، وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع، للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك من خلال تشجيعهم على استغلال مساحات معينة بالمنزل لزراعة النباتات، وكذلك تخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية، لزراعة النباتات المناسبة.

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