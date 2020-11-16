61 متأهّلاً للدفعة الثانية من «الإمارات لرواد الفضاء»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل 61 مرشحاً للمرحلة القادمة من بين 4305 متقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء لمهمات علمية مختلفة، ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وتم تقييم المتقدمين عبر سلسلة من الاختبارات، شملت تقييمات نفسية وجسدية، إضافة إلى الانتهاء من الفحوصات الطبية.

تلقى برنامج الإمارات لرواد الفضاء 4305 طلبات للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، بزيادة قدرها 7% عن طلبات الدفعة الأولى، وتم تصفيتها إلى 2099 طلباً، بناء على معايير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، التي اعتمدت في تقييمها على الخلفيات التعليمية والخبرات البحثية. ثم خضع المتقدمون لتقييمات أخرى تضمنت اختبار الذكاء العالمي، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، تم من خلالها اختيار أفضل 1000 متقدم، واستقرت لجنة التقييم في مركز محمد بن راشد للفضاء، على ترشيح 122 متقدماً من بين المرشحين الألف، لإجراء المقابلات الافتراضية الشخصية، التي تم تصفيتهم إلى 61 مرشحاً. يتضمن العدد 41 شاباً و20 فتاة من جميع إمارات الدولة.

وسجل متوسط أعمار المتقدمين 28 عاماً، بينما بلغت نسبة المتوسط للمتقدمين من النساء 33%، و67% للرجال. وبلغ أصغرهم سناً 23 عاماً، وأكبرهم 39 عاماً. وقد أظهرت الدرجات العلمية للمرشحين تنوعاً ملحوظاً تبرز فيها الكفاءات العلمية، حيث بلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على شهادة الدكتوراه 3 إماراتيين، والحاصلين على درجة الماجستير 12 إماراتياً.

وعلى مستوى جهات العمل، أفرزت بيانات المتقدمين خلفيات علمية وأكاديمية متنوعة بلغت نسبة 54% من المتقدمين المهندسين، و18% من القطاع العسكري، و18% من قطاع الطيران، و5% من قطاع الصحة والرعاية الطبية ضمن المتقدمين. وأعلن المركز أنه قيد الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة للمرشحين الـ 61، تضمنت الفحوصات البدنية. وسيتم إجراء المقابلات الأولية مع المرشحين الذين سوف يجتازوا المرحلة بعد الإعلان عن نتائج الفحوصات الطبية المتقدمة.

وسيخضع المتأهلون الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولية لعمليات تقييم المرحلة الأخيرة عبر إجراء مقابلات نهائية تجريها لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء، من بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي. ليتم بعدها اختيار 2 من المرشحين للدفعة الثانية، للانضمام إلى فريق رواد الفضاء الإماراتي.

أهداف

وبهذه المناسبة، قال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسير برنامج الإمارات لرواد الفضاء بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، ورؤية القيادة الرشيدة. طموحنا بتعزيز موقع الإمارات بين الدول الرائدة في قطاع الفضاء الدولي هو الأساس الذي تم تأسيس البرنامج من أجله بتوجيه القيادة الإماراتية، حيث بات قطاع الفضاء بوابة التقدم والانفتاح العلمي للمستقبل. وبالبناء على استراتيجيتنا في قطاع الفضاء وركائز عملنا الراسخة، هدفنا الآن هو مواصلة التركيز على تطوير فريق وطني من رواد الفضاء القادرين على تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال وفق أعلى المستويات العالمية، ودعم إرسال المزيد من المهام الاستكشافية إلى الفضاء».

كوادر

وفي معرض حديثه، قال المهندس سالم المري، مساعد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للشؤون العلمية والتقنية، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء: «تستكمل الدفعة الثانية ما بدأناه في برنامج رواد الفضاء بخطى ثابتة توثق الحضور الإماراتي لرواد الفضاء عالمياً ».

وأضاف المري: «من المُخطط أن ينضم رائدا الفضاء من الدفعة الثانية إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء لعام 2021»، ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ليتم تدريبهم في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة «ناسا» الأمريكية في الولايات المتحدة. وفيه يخضع رائدا الدفعة الثانية، إلى نفس مجموعة البرامج التدريبية التي يخضع لها رواد «ناسا». وسوف يقوم برنامج «ناسا» التدريبي بإعداد رواد الفضاء الإماراتيين على المستوى البدني والنفسي لخوض مهمات استكشاف الفضاء في المستقبل.

تدريب

وسيخضع رائدا الفضاء من الدفعة الثانية لبرنامج تدريبي مكثف من عدة مراحل وفق أعلى المعايير العالمية، يبدأ بمرحلة التدريب الأساسي . كما سيتعين على المرشحين تعلم اللغة الروسية، والتدريب على إجراءات الأبحاث العلمية في الفضاء، وسينتقلون بعد ذلك إلى مرحلة التدريب المتقدم والمكثف، ويتعلم خلالها المشاركون صيانة وإدارة الحمولات، فضلاً عن مجموعة من المهارات تشمل علم الروبوت، والملاحة، والإسعافات الطبية، وإدارة الموارد، ومع إنهاء هذه المرحلة، يصبح رائد الفضاء مؤهلاً للمشاركة في البعثات المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز