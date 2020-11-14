تخصيص حفل أوائل الإمارات لتكريم شخصيات وجهات جعلت من الإمارات نموذجاً في التعامل مع كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية.

وقال سموه عبر تويتر: الإخوة والأخوات .. وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً في التعامل مع جائحة كوفيد 19 ..والترشيحات على وسم #أوائل_الإمارات .. الجميع سيكرم الجميع.

#محمد_بن_راشد: الإخوة والأخوات .. وجهنا بتخصيص حفل أوائل الإمارات هذا العام لتكريم الشخصيات والتجارب والمؤسسات الاستثنائية التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ ..والترشيحات على وسم #أوائل_الإمارات .. الجميع سيكرم الجميع@HHShkMohd #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lboA4gsR9n — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 14, 2020

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