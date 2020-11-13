نتائج استبيان أولياء الأمور حول أثر التعلّم عن بُعد خلال جائحة كوفيد – 19 في دبي
نتائج استبيان أولياء الأمور حول أثر التعلّم عن بُعد خلال جائحة كوفيد – 19 في دبي
تجربة الطلبة وأولياء الأمور مع التعلّم عن بُعد
68% من أولياء الأمور شعروا بوجود الدعم الكافي من المدارس خلال فترة التعلم عن بعد
65% من أولياء الأمور رأوا أن التعلّم عن بُعد أقل فعالية عن التعلم في الفصول التقليدية، مع تحفظاتهم على تحصيل أبنائهم العلمي والعوامل المؤثرة على نموهم بشكل شامل.
70% من أولياء أمور طلبة أصحاب الهمم أشاروا إلى عدم تناسب المحتوى المطروح مع احتياجات أبنائهم
التعليم عن بعد وإنتاجية أولياء الأمور
53% من أولياء الأمور يشعرون بأن لهم المعرفة الكافية بالتفاعل مع تعلم أبنائهم عن بعد وبدعم دراستهم، غير أن إدارة الوقت يظل أكبر تحدٍ لهم
40% متوسط شعور أولياء الأمور بتدن في إنتاجية العمل، مع قضاء البعض 2 ـ 3 ساعات إضافية لدعم أبنائهم في عملية التعلم عن بعد
التأثير على النموذج المدرسي على المدى الطويل
48%
من أولياء الأمور أبدوا تقبلهم للتعلم عن بعد وتوقعهم بأنه سيكون جزءاً من عملية التعليم في المستقبل
تم إعداد هذه الدراسة من قبل: مركز دبي للإحصاء