حمدان بن زايد: مناسبة وطنية غالية

المصدر: (الظفرة - البيان، ووام)

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «يوم العلم، مناسبة وطنية غالية علينا جميعاً، يتجلى فيها الانتماء والولاء وحب الوطن في نفوس أبنائه، وتغرس في قلوب الأجيال احترام رمز الدولة وراية مجدها وعزها، ونستحضر في هذا اليوم الوفاء لسيرة الآباء المؤسسين الذين رفعوا قيم الاتحاد عالياً فأثمرت وطناً عزيزاً وفخراً لنا جميعاً».

واحتفل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صباح أمس بـ «يوم العلم» وذلك في مقر الديوان في مدينة زايد.

وعبر المشاركون في الاحتفال عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بيوم العلم الذي يشكّل محطة من محطات الاحتفاء براية الوطن ورمز عزّته ووحدته ومجده، مؤكدين أن علم الإمارات شاهد على إنجازات الدولة وتقدمها بين الأمم، مشيرين إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً ويؤكد المسؤولية الوطنية والعطاء بين أبناء الوطن.

ورفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة مشيدين بالإنجازات الحضارية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات

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