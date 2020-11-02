خليفة الإنسانية: الإمارات وعلمها عنوان للخير والعطاء

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية «أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجلى فيها قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة.

ويمثل علمها عنواناً للخير والعطاء والمحبة والتلاحم والوحدة والسلام في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية «إن احتفالات الدولة بيوم العلم تكرس عاماً بعد عام معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الإمارات تحت راية شامخة، وفرصة لغرس حب الوطن والولاء لقيادتنا في نفوس جيل المستقبل ومناسبة نبرز من خلالها معنى الانتماء لهذا الوطن الغالي».

وأشار الخوري إلى أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تحرص كل الحرص على أن ترفع علم الوطن في كافة مشاريعها ومبادراتها الإغاثية والتنموية التي وصلت إلى نحو 90 دولة في كافة أنحاء العالم، حيث أصبح العلم الإماراتي مرادفاً للخير والعطاء الإنساني بلا حدود، ومعروفاً في كل بقاع العالم.

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