سعيد الطاير: قفزات نوعية في توظيف التحوّل الرقمي خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أن الهيئة حققت قفزات نوعية خلال جائحة كورونا في توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية، وسرعت في عملية التحول، منوهاً بأنه لا داعي لقدوم المتعامل لمكاتب الهيئة، وتم إغلاق 5 مكاتب منها، ويمكن الاستغناء عن جميعها.

وقال الطاير خلال مؤتمر صحافي افتراضي على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2020: إن الهيئة ستستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة 86 مليار درهم في قطاع الطاقة، وإن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة النظيفة قيد التنفيذ تبلغ 35 مليار درهم.

المنتج المستقل

وأوضح معالي الطاير أن استثمارات مشاريع المنتج المستقل نحو 85 % تأتي من المطورين وتستحوذ الهيئة على 51 - 60 % من هذه المشاريع، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت حتى الآن من تركيب 270 محطة شاحن أخضر، وسوف يصل عدد المحطات في نهاية العام الجاري إلى 300 في مختلف أرجاء دبي.

وقال الطاير يتوقع أن يصل عدد زوار «ويتيكس» في نسخته الافتراضية هذا العام إلى أكثر من 40 ألف زائر.

ولفت إلى أن «ديوا الرقمية» تعتبر الهيكل المستقبلي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسيكون هذا النموذج رائداً للمؤسسات الخدماتية، وسيعمل على تغيير تشغيل المؤسسات، من أجل التحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم في الطاقة وتخزينها والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وإن الهيئة تقدم خدماتها عن طريق مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لها، حيث يوفر المركز مجموعة متكاملة من الجيل الجديد من حلول التحول الرقمي كخدمات الحوسبة السحابية وخدمات مراكز البيانات وخدمات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والخدمات الرقمية والخدمات المهنية والمدارة وخدمات الأمن السيبراني.

وذكر أن نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في 2020 الذي حققته الهيئة بلغت 9% لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي تهدف إلى إنتاج 7% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2020.

وتابع: تمكنت الهيئة من سداد كافة السندات العالمية المستحقة رغم جائحة كورونا، كما تمكنت الهيئة في تحقيق خفض انبعاثات الكربون في إمارة دبي بأكثر من 14 مليون طن خلال عام 2019، بما يعادل 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، وتجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

وبين الطاير أن الهيئة قامت بتوقيف تحلية المياه بالطرق التقليدية وباتت تعتمد على تحلية المياه عن طريق التناضح العكسي.

مشاريع تنموية

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية في حتا انسجاماً مع الخطة التنموية الشاملة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير منطقة حتا في إمارة دبي لتعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، وإشراك مواطني المنطقة في المشاريع التي سيتم تنفيذها وتوفير فرص عمل رائدة ومبتكرة.

وأكد ضمان استدامة خدمات الكهرباء والمياه في الإمارة، من دون أن تتأثر بجائحة كورونا. وقال معالي الطاير: وصلنا إلى المراكز الأولى في غالبية المؤشرات العالمية، فعلى سبيل المثال كنا 7% في نسبة الفاقد بالكهرباء، وحالياً 3.3%، مقارنة مع أمريكا وأوروبا التي تتراوح من 7-6%، كذلك الفاقد بالمياه لدينا يبلغ 6.6% مقارنة مع الشبكات العالمية والبالغ 15%، وهذا دليل على أن الشبكة لدينا قوية وذات اعتمادية عالية.

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