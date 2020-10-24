7 إجراءات تحمي المحاصيل من الآفات الزراعية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن هناك 7 إجراءات يجب اتباعها لحماية الزراعة من ظهور الآفات، وتكمن هذه الإجراءات في استخدام العديد من التدابير التي تعمل مجتمعة على الحفاظ على المحصول ضمن الحقل المزروع، وإبقائه خالياً من الآفات الزراعية، وتهدف في الأساس، أيضاً، إلى التخلص من جميع مصادر العدوى المحتملة للآفات المختلفة قبل وأثناء عملية الزراعة والتربية.

تربة وتغذية

وذكرت في الدليل الإرشادي أن اختيار التربة والتغذية يأتي في مقدمة الإجراءات المناسبة للزراعة، بحيث تتوفر فيها جميع المواد الغذائية التي يحتاجها النبات لينمو قوياً، وبالتالي تزداد مقاومته للآفات الزراعية، وتوجد بعض الممارسات التي يمكن اتّباعها لتحسين نوعية التربة وتحسين ظروف نمو الأشجار، منها إضافة الأسمدة العضوية والكيميائية المناسبة وبالكميات المناسبة لطبيعة التربة بحيث تتيح الحصول على نبات قوي، ويمكن أن يتسبب التسميد الأكثر من اللازم نمواً مفرطاً للأعشاب المنافسة.

إضافة لتحفيز النمو الخضري الذي يزيد من حساسية النبات لبعض الآفات، كما أنّ رفع نسبة المادة العضوية وتحسين خصوبة التربة بها ضروري في الزراعة الحديثة لأنّ المستوى المنخفض من المادة العضوية تعيق استفادة النبات من الكثير من العناصر الغذائية ولا تدع مجالاً لوجود وتكاثر دودة الأرض التي تعدّ من محاريث التربة ومخصباتها الرئيسة.

ويكمن الإجراء الثاني في اختيار الأصناف المقاومة أو المتحمّلة للآفات والحشرات، ويليه نظافة البستان والتخلص من مصادر العدوى وأجزاء النبات وبقايا المحصول السابق التي تستطيع إيواء الآفات ضمن موسم النمو أو الأطوار الساكنة للآفات خلال فصل الشتاء، ومن ثم الحراثة الجيدة والعميقة بقصد مكافحة بعض الآفات التي تقضي بياتها في التربة.

إضافة إلى إدارة المياه والريّ بحيث تجنّب زيادة أو تقليل سقاية المحصول من أجل تقليل ضرر النبات ولأجل جعل بيئة النبات غير مناسبة لتطور الآفة بقدر الإمكان، واختيار البذور السليمة والنظيفة الخالية من الآفات والأمراض والزراعة في التواقيت المناسبة، حيث يسبب التأخير في زراعة بعض المحاصيل أو التبكير فيها إلى الهروب من بعض الإصابات الحشرية والمرضية.

دورة زراعية

أما الخطوة السابعة فتكمن في اتباع الدورة الزراعية المناسبة في المحاصيل الزراعية، بحيث تتيح تخفيض مستوى الآفات وتحد من تكاثرها المستمر، وتبوير الأرض وتركها دون زراعة لعدة سنوات وخاصة عند إصابتها بآفات معينة، أو إدخال نباتات لا تصاب بهذه الآفات ضمن الدورة الزراعية المعتمدة.

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