وزراء: بصمات الراحل شاهدة على جهوده الجبارة

المصدر: دبي - البيان

قدم وزراء تعازيهم الحارة بفقيد الإمارات الإعلامي الكبير إبراهيم العابد، مؤكدين أن بصماته في الإعلام الإماراتي والساحة الثقافية ستظل خالدة وشاهدة على جهود جبارة قادها الفقيد مع بدايات تأسيس الاتحاد.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر «تويتر»: «فقدنا اليوم أحد أعلام الإعلام الإماراتي، فبعد رحلة عطاء ثرية حافلة بالإنجازات نفتقد الأخ والصديق إبراهيم العابد الذي تعجز الكلمات عن إعطائه حقه من الأوصاف، إذ كان رحمه الله غزير المعرفة، وصاحب خلق رفيع.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وجعل مأواه الجنة وألهم أهله الصبر والسلوان».

إخلاص

ودوّن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: «فقدنا اليوم قامة إعلامية كبيرة برحيل الأستاذ إبراهيم العابد الذي كان «رحمه الله» مدافعاً مخلصاً عن شؤون وقضايا الوطن والإعلام، وأخاً صدوقاً ومعلماً ناصحاً للكثير من الصحافيين والإعلاميين، عاصر مراحل التأسيس والبناء والتمكين، وكان يعمل بهدوء وصمت تاركاً الكثير من البصمات الإيجابية على المشهد الإعلامي العربي. نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لآله الكرام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

تأثير

وكتب معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عبر «تويتر»: «انتقل إلى جوار ربه.. أحد أبرز أعمدة القطاع الإعلامي بالدولة.. قيادة إعلامية مؤثرة واكبت الحدث وأثرت المسيرة عبر التجويد والتطوير والتحسين في مختلف الحقول الإعلامية.. رحم الله إبراهيم العابد، ستظل عطاءاته راسخة في ذاكرة الوطن.. تعازينا لذويه ومحبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ودوّنت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «فقدنا اليوم قامة وطنية وإعلامية نكن لها كل الحب والتقدير.. الأستاذ إبراهيم العابد.. كرّس حياته بكل تفانٍ لخدمة الوطن منذ بدايات التأسيس إلى آخر ساعات فجر اليوم.. رحمك الله أستاذي المعطاء.. سنفتقدك».

نموذج

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «على مدار عقود كان نموذجاً إعلامياً عربياً يحتذى به، ساهم في تطوير العمل الإعلامي ليواكب نهضة الدولة وتطورها، كان معلماً ناصحاً ومدرباً لكوكبة من الإعلاميين الناجحين، وداعاً إبراهيم العابد، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدك بواسع رحمته ويسكنك فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وغرّدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «فقدنا اليوم قامة إعلامية ووطنية كبيرة.. رحم الله إبراهيم العابد أحد رموز الإعلام الإماراتي.. الرجل النبيل الوفي المعطاء الذي عمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الإمارات منذ البدايات الأولى وحتى آخر يوم في حياته.. أحر التعازي لأسرة أبو باسم.. أحسن الله عزاءكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة: «رحل عنا هذا الصباح الأستاذ إبراهيم العابد قامة إعلامية وإنسانية شامخة عرف عنه التفاني والإخلاص في خدمة الوطن رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه جنات الخلد وألهم ذويه السلوان والصبر سوف نفتقده كثيراً وستبقى ذكراه معنا عطرة مهما طال الزمن. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

«دبي للصحافة»: ستظل روحه خالدة بذاكرة الوطن

نعى نادي دبي للصحافة فقيد الإمارات الإعلامي المخضرم إبراهيم العابد.

ودون النادي عبر «تويتر»: فقدنا اليوم «أمس» أحد أعمدة ومؤسسي الإعلام والصحافة في الإمارات قدم عطاء متفرداً للإعلام الإماراتي والعربي وكُرم في 2014 كشخصية العام الإعلامية ضمن جائزة الصحافة العربية، رحم الله إبراهيم العابد وأسكنه فسيح جنانه.. سيبقى عمله وحبه لوطنه خير إرث له، وستظل روحه حية وخالدة في ذاكرة الوطن. (دبي - البيان)



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