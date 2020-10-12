«كهرباء دبي» تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي دعمها لأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، حيث تعمل الهيئة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار جائحة كورونا على تحويل التحديات إلى فرص ومتابعة جميع مشاريعها التنموية التي تتبنى المنظور ثلاثي الأبعاد للتنمية المستدامة الذي يشمل المجتمع والبيئة والاقتصاد، بما يحقق رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ويحافظ في الوقت ذاته على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في دعم جهودها الحثيثة لتعزيز القطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وإعداد الجيل القادم من الخبراء والقادة الذين سيتولون تطبيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء بيئة أكثر استدامة وإيجاد حلول طويلة الأمد للتحديات بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وتابع الطاير: بصفتها أحد أعضاء الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تواصل الهيئة دعمها لدور الأمم المتحدة في تشجيع التقدم المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمة خطط أعمالها ومبادراتها وبرامجها مع تلك الأهداف.

ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تبرز الحاجة لحشد الجهود العالمية لاحتواء تداعيات الفيروس وتعزيز المساعي الرامية إلى القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ وتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وتتعاون الهيئة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وكافة الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية التي تمتلك رؤية تنموية مستدامة لتهيئة قادة المستقبل ليكونوا حجر الأساس في عملية التنمية المستدامة.

تميز

ويواصل طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية المسجلون في العام الدراسي 2020-2021، والبالغ عددهم 190 طالباً، الدراسة عن بعد بكفاءة للمواد الأكاديمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك باستخدام أفضل برامج التعليم المهني بمتابعة وتوجيه 25 أستاذاً من أكاديميين ومهندسين، إضافة إلى الهيئة الإدارية.

ولتحقيق أعلى مردود تربوي تعتمد الأكاديمية أحدث حلول وأنظمة التعلم التفاعلي والذكي مثل (LMS) و(TEAMS) من مايكروسوفت، و Webex من سيسكو، التي تم ربطها مع تطبيقات التعلم عن بعد التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع المجلس البريطاني لإدارة الأعمال والتكنولوجيا «بيرسون بيتيك BTEC».

خطط

وضعت «كهرباء دبي» خطتي عمل للعام الدراسي حيث تشمل الخطة «أ» دواماً كاملاً ومباشراً بنسبة 100% لجميع طلبة الأكاديمية؛ والخطة «ب» للتعلم الهجين والذي يتم بموجبه توزيع الطلبة بين التعلم المباشر والتعلم عن بعد.

وتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات دراسية يتراوح عدد الطلبة فيها من 15 إلى 20 طالباً كحد أقصى. كما تم تجهيز مبنى الأكاديمية والغرف الصفية والورش الهندسية بما يتوافق مع إجراءات التباعد الاجتماعي مع تطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية وشروط الصحة والسلامة.

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