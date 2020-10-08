«مزارع العين» تتعهّد بالالتزام بحسن رعاية أبقارها

المصدر: العين - البيان

أعلنت مزارع العين، التي تُعدّ أوّل وأكبر علامة تجارية محلية متكاملة لمنتجات الألبان في الإمارات، تعهّدها بالالتزام بالعناية بأبقارها والاهتمام بسلامتها وحُسن رعايتها، ويُعدّ هذا التعهُّد الأول من نوعه بين شركات الألبان في الدولة، ويأتي ضمن جهود الشركة وتفانيها لمواصلة ضمان أفضل المستويات البيئية والمعيشية لأبقارها البالغ عددها 15000 بقرة، وذلك عبر التحسين المستمر للسياسات والعمليات في مزارعها الواسعة، الواقعة في صحراء العين، بقلب الإمارات.

وتنتج مزارع العين مختلف أنواع الألبان وفق أرفع المعايير المتبعة في السوق المحلية، في إطار استراتيجيتها المستمرة لدعم «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، وقد استندت الشركة إلى هذه المبادئ في وضع الركائز الخمس لتعهدها برعاية الحيوان، والذي تروّج له عبر الوسم #تعهد_مزارع_العين_لرعاية_أبقارها.

ويقوم التعهُّد على ركائز خمس هي: إتاحة بيئة معيشية للأبقار وفق أرفع مستويات الرعاية، وتقديم نظام غذائي خاص بكل بقرة يتألف من الأعلاف عالية الجودة التي تلبي متطلباتها الفردية، وحماية كل بقرة من الألم والمعاناة والإصابات والأمراض، ومنح الأبقار حقها في الخروج اليومي إلى الحقول والمساحات الخارجية، وتعامل الموظفين والعاملين في شركة العين بعناية ورحمة مع كل بقرة.

حظائر

وجُهّزت مزارع العين بحظائر لمعيشة الأبقار، ومرافق لحلبها، وحظائر خاصة للحيوانات الصغيرة، ومخازن خارجية للتبن والمستلزمات الأخرى، جميعها مصممة بعناية وموزعة في المزارع المشيّدة في الهواء الطلق وسط صحراء العين، وذلك تلبية لمعايير السلامة والرعاية الصارمة. وتحرص الشركة على تسخير الابتكار التقني في هذه المرافق الحديثة لمواجهة قسوة المناخ المحلي وإتاحة أفضل الظروف المعيشية للأبقار.

وتهدف مزارع العين إلى حماية الأبقار من الإجهاد عبر استخدام أنظمة تبريد متخصصة مثبتة في جميع أنحاء المزارع، للحفاظ على الحيوانات من التعرّض للحرارة العالية أثناء خروجها إلى المناطق المفتوحة. وتُعدّ هذه إحدى أكثر الطرق فاعلية لضمان الراحة للأبقار في الظروف المناخية القاسية، والتي تمكّنها من الاستمتاع بالخروج في درجات حرارة مناسبة، بفضل مراوح التبريد ذات الضغط العالي.

كما تخضع الأبقار في مزارع العين لإجراءات النظافة الجسدية المتمثلة بالاستحمام الدوري والعناية بالأظافر، حفاظاً على صحتها وراحتها. وتضمن الفرق البيطرية المتخصصة العاملة في المزارع تنفيذ هذه الإجراءات وفق أعلى المعايير لضمان الرعاية المستمرة لجميع الحيوانات.

وتُعدّ التغذية اليومية التخصصية عنصراً مهماً في تعزيز صحة الأبقار بمزارع العين؛ إذ يُستخدم نظام التغذية المتطور «إيزي فيد» EZfeed، لضمان اتباع أفضل أساليب التغذية. ويراقب هذا النظام جميع الحيوانات البالغ عددها 15000 رأساً من الأبقار برموز فردية، ليحسب أفضل نظام غذائي ويعدّل النسب الغذائية وفقاً للمتطلبات لكل رأس من نواحي العمر والطول والوزن.

وقال ويلم فان والت ميير، الرئيس التنفيذي لمزارع العين، إن تحقيق النمو والمحافظة عليه في صناعة الألبان «يتماشى مع الارتقاء المستمر بمعايير الجودة العالية». وأضاف خلال إعلانه عن تعهّد مزارع العين بحُسن رعاية أبقارها، أن «ثروتنا الحيوانية تمثّل جوهر أعمالنا، لذلك نهدف من الإعلان عن هذا التعهّد إلى ضمان أن تعيش أبقارنا حياة صحية وسعيدة تمكّنها من إنتاج حليب ألذّ وأوفر صحة للمستهلكين، فشعارنا «بكلّ حب.. صنع محلياً» ليس مجرّد عبارة نرفعها بجانب علامتنا التجارية، ولكنه التزام نفرضه ونتّبعه في استراتيجيتنا».

وتهدف مزارع العين، التي تخدم أكثر من 11000 من منافذ البيع يومياً، إلى الاستمرار في كونها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها منظومة الأمن الغذائي في الإمارات.

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