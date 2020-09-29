«دبي الذكية»: شراكة غير مسبوقة ونموذج جديد

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت «دبي الذكية» الحرص على توظيف الخبرات والقدرات الاستراتيجية والتقنية لدينا للمساهمة في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، وأن مشروع الخمسين شراكة غير مسبوقة ونموذج جديد يُحتذى على صعيد منهجية عمل حكومات العالم.

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «إطلاق سموه للمشروع في هذا التوقيت ووسط التحديات التي تُحيط بالعالم وضمنها جائحة كوفيد-19 يعكس رؤية قيادتنا التي لا تقف عند تحدٍّ، وتصنع منها منصات جديدة للانطلاق للمستقبل.

ومن أبرز ما يميز هذا المشروع أنه أعاد إحياء نهج الآباء المؤسسين الذي جعل الإمارات وجهة تحتل مراكز متقدمة عالمياً على مختلف الصُّعد، وكذلك يلتقي فيه الجميع على أرض الإمارات لرسم إمارات الخمسين عاماً المقبلة التي يطمحون لها وسيكتسب قوّة تخطيطه من تنوّع وثراء الخبرات التي تحتضنها دولتنا».

وأضاف: «دبي الذكية بُنيت لجعل دبي الأذكى والأسعد على وجه الأرض وهي مدينة ذكية تعيش في المستقبل منذ الآن».

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات هو شراكة غير مسبوقة ونموذج جديد يُحتذى على صعيد منهجية عمل حكومات العالم، وكما أن مجموعة المبادرات التي يتضمنها المشروع والأدوات التي سيتم استخدامها تجعل كافة مكونات مجتمع الإمارات الفريد جزءاً لا يتجزأ من هذه العلامة الفارقة في تاريخ دولتنا، ولدينا في الخمسين عاماً التي احتفلنا فيها بإنجازات لا تُحصى العديد من الدروس المستفادة التي ستنعكس على رسم مستقبل دولتنا ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة».

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