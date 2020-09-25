«الصحة» تطلق الحملة التوعوية بالإنفلونزا الموسمية 28 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن اعتماد 28 سبتمبر الجاري لإطلاق حملتها السنوية التوعوية بالإنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع الجهات الصحية، وذلك من خلال خطة مستمرة إلى نهاية شهر يناير من العام المقبل، تتضمن أنشطة ومبادرات مختلفة، بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية، للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموسمية ومخاطره، وتوفير اللقاحات الكافية لتطعيم الفئات المستهدفة في المراكز الصحية، ورفع نسبة التغطية باللقاح.

وتأتي أهمية الحملة هذا العام بسبب تزامنها مع انتشار «كوفيد 19»، ما يستدعي ضمان أخذ اللقاح قبل بدء موسم الإنفلونزا الموسمية لتقليل معدل حدوث المضاعفات الناجمة عن انتشار المرض. وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية فإن الأولوية القصوى ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم هي: «للنساء الحوامل بالدرجة الأولى، بينما تشمل فئة ذات الأولوية كلاً من الأطفال تحت سن الـ 5 سنوات، والمسنين من كبار المواطنين والمقيمين، والمصابين بحالات مرضية مزمنة، والعاملين الصحيين».

تغطية صحية

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية: «إن الوزارة تتخذ أقصى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المراكز الصحية أثناء فترة أخذ تطعيم الإنفلونزا، خلال هذا الموسم، والذي يعتبر ضرورياً لتخفيف الأعباء على القطاع الصحي ومنحه الوقت اللازم، للتركيز على مكافحة جائحة «كوفيد 19»، وذلك إدراكاً من الوزارة لأهمية الأمن الصحي ودرء المخاطر واحتوائها كونها أولوية وطنية في الإمارات، وأهمية تطبيقها في الدولة وتضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة، وفق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تقديم خدمات صحيـة شاملة.

خطة ترويجية

وأوضحت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الطب الوقائي بالوزارة: «إن إطلاق الحملة السنوية للتوعية بالإنفلونزا سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحافي يجمع الجهات الصحية بالدولة، وتترافق مع خطة ترويجية عبر جميع المنصات الإعلامية لنشر التوعية، وتستهدف توفير التطعيم على أوسع مدى لتحقيق التغطية الشاملة، كما تتضمن توعية العاملين الصحيين ورفع كفاءتهم، من خلال محاضرات علمية وتدريبية على أهم الأساليب الحديثة للوقاية من فيروس الإنفلونزا وتجنب مخاطره، واستهداف أفراد المجتمع بالإرشادات التوعوية حول المرض ومضاعفاته وطرق الوقاية منه».

مأمونية

أشارت الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين في إدارة الطب الوقائي إلى أن «لقاح الإنفلونزا يعتبر فعالاً وآمناً، وقد تم استخدامه لما يزيد على 60 عاماً للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا بنسبة نجاح عالية في تقليل مضاعفات المرض ونسبة الإدخال للمستشفيات، لأنه يؤمن الحماية ضد الفيروسات الشائعة، التي تسبب المرض، ولفتت إلى أنه يتم تحديث لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً لتوفير الحماية ضد الفيروسات الشائعة، التي تسبب المرض في كل عام».

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