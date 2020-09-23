وزارة الصحة ووقاية المجتمع تضيء برواز دبي للتوعية بمرض الزهايمر

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للزهايمر الذي يصادف 21 من سبتمبر من كل عام، للتأكيد على أهمية تعزيز ورفع الوعي الصحي حول المرض وتثقيف المجتمع بأهمية التشخيص المبكر وتطوير الممارسات الطبية في هذا المجال لتحقيق التمكين الاجتماعي والنفسي.

واحتفالا بهذه المناسبة نظمت الوزارة ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي عدد من الفعاليات، كان أبرزها إضاءة برواز دبي باللون البنفسجي بالشراكة مع شركة لاندبيك وتوعية زوار البرواز عن مرض الزهايمر من خلال الرسائل التوعوية المعروضة في شاشات البرواز، إلى جانب إقامة ورشة توعوية لموظفي الوزارة عن المرض وأعراضه وعلاج الأعراض المصاحبة وطرق الوقاية في برنامج مهاراتي قدمها الدكتور طارق قاسم طبيب استشاري الصحة النفسية لكبار السن.

كما تم الاحتفال مع مرضى القسم الداخلي لكبار السن في المستشفى وتقديم بعض الألعاب والمسابقات من قبل الأخصائيات وفريق التمريض للترفيه عن المرضى مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلا عن توزيع كتب ألعاب الذكاء كالكلمات المتقاطعة والسودوكو مع إرشادات لكيفية الحفاظ على صحة الذاكرة وتنشيط القدرات الذهنية والمعرفية للمراجعين والموظفين في مرافق الوزارة ومستشفى الأمل للصحة النفسية.

تعزيز الصحة النفسية

وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إحياء هذه المناسبة سنويا وذلك ضمن جهودها الرامية الى رفع الوعي المجتمعي والقائمين على رعاية المرضى ومقدمي الخدمات الصحية بأهمية تفهم طبيعة المرض، وتبني الطرق والأساليب الآمنة للتعامل مع المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى تطوير الخدمات لتتوافق مع أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والتي تركز في أحد أهدافها الرئيسة على تعزيز الصحة النفسية الجيدة للأفراد، وفي إطار متطلبات البرنامج الوطني للصحة النفسية، وتوفير خدمات تعزيزية وعلاجية وتأهيلية ذات معايير عالمية.

عيادات متخصصة

وتقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدماتها العلاجية النفسية للمصابين بمرض الزهايمر من خلال عيادات متخصصة، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للمرضى وذويهم، وذلك في إطار استراتيجيتها لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن تعزيز وتطوير برامج الصحة النفسية ووقاية المجتمع من مختلف الأمراض، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.

خدمة خط المساعدة

وتضمنت الفعاليات أيضا، التعريف بخدمة عونك الخاصة بتسهيل وتسريع عملية تقديم الخدمات الصحية لكبار السن في جميع منشآت وزارة الصحة وتأمين حصولهم على رعاية صحية متكاملة تعزز رفاهية وجودة الحياة لكبار السن، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة أكاديمية إكلينيكية للصحة النفسية لكبار السن بمستشفى الأمل تشرف على خدمات الصحة النفسية لهم في القسم الداخلي والعيادة الخارجية والزيارات المنزلية لكبار المواطنين، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية في الصحة النفسية لكبار السن ويقوم عليها فريق طبي متعدد التخصصات في خدمات الطب النفسي لكبار السن وفق أسس علمية وأفضل الممارسات بالشراكة مع مجموعة مودسلي هيلث، كما خصصت المستشفى خدمة خط المساعدة تحدث لنسمعك لمواضيع تخص كبار السن والأمراض المتعلقة بهم وتقديم الإرشاد لمقدمي الرعاية وذلك عن طريق خط الاستشارات الهاتفية بمستشفى الأمل للصحة النفسية.



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