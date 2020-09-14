الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

المصدر: وام

أعلن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد-19 من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير كافة وسائل الأمان لهؤلاء الأبطال وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

شدد على أن هذا الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل المختلفة، حيث أكد معاليه أن القيادة الإماراتية قامت باتخاذ مجموعة متكاملة من القرارات الحكيمة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشارها في الدولة إذ سخرت كافة الجهود لدعم منظومة القطاع الصحي وتزويدها بكل ما تحتاجه وحرصت في ذات الوقت على تطويع التقدم العلمي المتحقق لإيجاد حلول فعالة ونهائية ما جعل من الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البحوث والدراسات الهادفة إلى تطوير لقاح آمن وفعال ضد مرض كوفيد-19.

وأضاف معاليه أن انتشار الجائحة حول العالم أحدث ارتباكاً كبيراً وضع الأنظمة الصحية في اختبار وتحد صعب حيث تمثلت الصعوبة الأكبر في اتخاذ القرارات المصيرية القادرة على تمكين منظومة الرعاية الصحية من التعامل مع الواقع الجديد وتعزيز قدرتها في السيطرة والاحتواء على الفيروس وتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيداً بالرؤية المستقبلية للقيادة الإماراتية ورهانها الصائب على قدرة العلم على تجاوز هذا الوضع الاستثنائي.

وأكد العويس أن نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، منوهاً أن هذه العملية تجرى تحت إشراف صارم من فريق طبي لإدارة الدراسة وتقوم الجهات الصحية باتباع كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.

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