محمد بن راشد يعتمد حزمة من التعيينات الجديدة في مجالس الإدارات الاتحادية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية، دعماً لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وبهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية، وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.

واعتمد سموه تعيين معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة رئيسًا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.

كما اعتمد سموه تعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيسًا للمجلس التنسيقي للصناعة.

وتم اعتماد تعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسًا لمجلس جودة الحياة ونائبًا لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية.

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