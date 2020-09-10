الإمارات تسجل 930 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 82,076 فحصاً جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 586 حالة شفاء و5 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 76,911 وحالات الشفاء 67,945 وحالات الوفاة 398.

وأفادت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة بأننا تجاوزنا أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريباً من عدد الحالات قبل شهر من اليوم.

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