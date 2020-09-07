"بيئة ومحميات الشارقة" تُعلن عن نجاح عملية إكثار طائر الرفراف المطوق العربي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن استمرار نجاح تكاثر طائر الرفراف المطوق العربي في محمية أشجار القرم بخور كلباء، حتى وصل العدد إلى 131 طائرا.

وقد قام فريق البحث العلمي في الهيئة بتجربة إكثار عدد من بيوض هذا الطائر وذلك بوضعها في حاضنة حيث تعتبر أول عملية ناجحة من نوعها على المستوى العالمي، حيث نجح خبراء الهيئة وللمرة الأولى في تربية 3 طيور في الأسر من البيض الذي تم جمعه خلال موسم التكاثر لهذا العام، حيث تم جمع بيضة واحدة من خمسة أعشاش مختلفة ثم فقسها في حاضنات في مركز كلباء للطيور الجارحة، ويعتبر هذا أول جهد ناجح من نوعه دوليًا للأنواع الفرعية.

ويعيش الرفراف المطوق العربي و الذي يعد من الأنواع النادرة من الطيور فقط في محمية القرم في خور كلباء، وهي من الأنواع الفرعية المعترف بها وهي مختلفة وراثيًا عن غيرها من طيور الرفراف المطوق في بقية العالم.

تعداد هذا النوع مستقر نسبياً في المحمية و لكنه مازال يواجه تهديدات لبقائه مثل التلوث، وأنواع الطيور الدخيلة ونطاق الموائل المحدود للغاية و الذي محاط بالنشاط البشري.

خبرات

وقالت السويدي ان الهيئة لديها الخبرات والتجارب والقدرات لإنجاح هذه التجربة العالمية الفريدة، ويتم الاعتناء حالياً بفرخ طائر الرفراف المطوّق العربي في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية في المنطقة المجهزة برعاية صغار الحيوانات والطيور، حيث تعد دولة الإمارات موئلاً لعدد كبير من أنواع الطيور المقيمة والمتكاثرة في مختلف المواسم، وتستضيف سنوياً أسراباً من الطيور الزائرة لوقوعها على مسار مهم لهجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وإفريقيا".

وأضافت:" وتُولي هيئة البيئة الاهتمام الكبير بدراسة هذا النوع من الطيور، وقد بدأت الدراسة في عام 2014 بتعداد الطيور في المحمية وحتى هذا العام، حيث وصل تعداد الطيور خلال عام 2019 إلى 125 طائر وفي عام 2020 إلى 131 طائر، حيث تقوم الهيئة بجهود مضنية للحفاظ على هذا الفصيل الفرعي الوحيد في العالم، عبر التقليل من تدمير البيئات، والعمل على إعادة توازن غذائه".

عملية التعداد

وتتم عملية التعداد في شهر يونيو أو يوليو من كل عام في موسم التكاثر والذي يبدأ من شهر إبريل حتى شهر أغسطس، وتستغرق عملية التعداد 5 أيام من شهر يونيو أو يوليو يقوم بها فريق البحث العلمي في الهيئة بالتعاون مع المجموعات المتطوعة بمراقبة الطيور وأماكن تعشيشها وعددها.



وتتميز محمية أشجار القرم في خور كلباء بأنها تضم أكبر غابات القرم في الساحل الشرقي، إضافة إلى أن تربتها غنية بالمواد المغذية والمخزون الكبير من الكربون الأزرق ، كما توفر بيئة مميزة لتكاثر العديد من أنواع السلاحف البحرية والأسماك والسرطانات وأنواع عديدة من اللافقاريات التي تشكل غذاءً للعديد من الطيور، ومنها الرفراف المطوق العربي.



وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية و الحياة الفطرية و تنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية و وضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية و التثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر و المرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية و الحياة الفطرية.

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