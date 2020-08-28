الشيخة فاطمة تشيد بدور المرأة في بناء الوطن

المصدر: أبوظبي- وام

أشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بالدور المهم للمرأة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومساهمتها الفعالة في جهود الشركة الهادفة لتعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي للدولة.

جاء ذلك في كلمة سموها إلى موظفات شركة أدنوك بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، والتي ألقتها بالنيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال الاحتفال الافتراضي، الذي أقامته «أدنوك»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي تم خلاله تكريم موظفات أدنوك لجهودهن ومساهمتهن الفعالة في نمو وتطور الشركة، وكذلك في جهود التصدي لجائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19).

مكانة المرأة

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في رسالتها أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لم تأل جهداً في تقديم وتوفير كل المعطيات، التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع، بالإضافة إلى تحقيق المساواة ومنحها كل الفرص المؤاتية لتأخذ دورها في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرة إلى أن الإمارات حققت أهدافاً فاقت التوقعات على صعيد تمكين المرأة، ما جعلها تحتل مكانتها المنشودة.

وثمنت سموها ما قدمته القيادة الرشيدة وحكومة الدولة من إنجازات باهرة جعلتها في مصاف الدول، التي استطاعت مواجهة جائحة (كوفيد 19) بأقل الخسائر، مشيدة بمساهمة المرأة الإماراتية في مواجهة هذه الجائحة وما قدمته من جهود في سبيل إنجاز مهامها الوظيفية والقيام بمهام العملية التعليمية عن بعد، إلى جانب الإشراف على رعاية الأسرة والحفاظ على صحة وسلامة أفرادها.

المشاركون

شارك في الاحتفال الذي أقيم افتراضياً معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «من خلال إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت «أدنوك» تقدماً كبيراً في مختلف جوانب أعمالها من خلال نقلة نوعية شاملة أسهمت فيها كوادرنا البشرية بدور محوري، وكان لتشجيع ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، دور أساسي في تمكين المرأة في «أدنوك» وتعزيز مشاركتها في قطاع النفط والغاز».

وكانت «أدنوك» قد أعلنت في عام 2017 عن التزامها بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العليا إلى 15% بحلول عام 2020. ومنذ ذلك الحين، نجحت «أدنوك» في تجاوز هذا الهدف.

حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا إلى أكثر من 16%. كما ارتفع عدد المهندسات بنسبة 90% خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1062 مهندسة في مختلف مواقع الشركة. كما عيّنت «أدنوك» ثلاث رئيسات تنفيذيات على رأس ثلاث من شركاتها العاملة، وتسير الشركة بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها، الذي أعلنت عنه العام الماضي بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارة كل شركة من شركات المجموعة بنهاية 2022، وفي الوقت الحالي تضم 15 من مجالس إدارات شركات المجموعة، البالغ عددها 17 مجلس إدارة، في عضويتها 22 امرأة.

نموذج ملهم

وأكدت معالي سارة الأميري أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي رسخت حضور المرأة الإماراتية في كل نواحي الحياة لتصبح شريكاً إلى جانب الرجل في صنع القرار وعملية التطوير والتنمية.

وقالت: «تعكس الأدوار الكبيرة والمؤثرة، التي تؤديها بنات ونساء الوطن في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية قدرة المرأة الإماراتية على المشاركة الفاعلة في الاستعداد للمستقبل، من خلال توظيف مواهبها وطاقاتها لخدمة الوطن، ما تجسد في مشاركتها الكبيرة في مشروع مسبار الأمل، التي شكلت فيه نحو 34% من فريق العمل، و80% من العدد الإجمالي لفريقه العلمي».

يشار إلى أن نسبة الطالبات المستفيدات من برنامج «أدنوك» للمنح الدراسية بلغت 45% من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، كما سجل عدد النساء اللاتي التحقن بالعمل لدى «أدنوك» ومجموعة شركاتها بين عامي 2017 و2019، زيادة بنسبة تزيد على 150%، فيما بلغت نسبة الإماراتيات من تعداد الخريجات الجدد اللاتي التحقن بالشركة خلال هذه الفترة ما يقرب من 17%.

التوازن بين الجنسين

تعزيزاً لالتزام «أدنوك» بسياسة التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن هدف جديد للشركة، يتثمل برفع نسبة تعيين النساء في الوظائف الفنية في شركات المجموعة إلى 25% بنهاية عام 2030 وإطلاق مؤشر لمتابعة تقدم الشركة على هذا الصعيد.

وقال الجابر: «نحن سعداء بالإنجازات، التي استطعنا تحقيقها حتى الآن على صعيد تمكين المرأة، ولا شك في أن الإعلان عن الهدف الجديد على صعيد التوازن بين الجنسين هو تجديد لالتزام أدنوك ببذل أقصى الجهود لإتاحة الفرصة أمام المرأة للاندماج الكامل في كوادرنا في كل مستويات وقطاعات العمل في المجموعة، ونحن نعتبر أن هذه الأهداف ضرورة استراتيجية مهمّة لأدنوك وجزء لا يتجزأ من سياسة التوازن بين الجنسين واستراتيجيتنا للاستدامة».

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