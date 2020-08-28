وزراء: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في تطور المجتمع

المصدر: دبي- البيان

أكد وزراء أن المرأة الإماراتية تمكنت خلال 50 عاماً، منذ قيام اتحاد الدولة، من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتنموية، وأصبحت شريكاً رئيسياً في تطور المجتمع، وأثبتت وجودها في مختلف المجالات. وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «إن مسيرة المرأة في الإمارات منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم هي قصة نجاح يتلوه نجاح، وتميز يتبعه تميز، ففي ظل رعاية وتوجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تقطع أشواطاً بعيدة على طريق التميز في كل المجالات».

استشراف

وبدورها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية هذا العام ونحن نستشرف آفاق 50 سنة مقبلة، لنبني جسوراً تربط إنجازات الماضي بالحاضر إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاء لبلدنا وللعالم، وفي القلب منه محيطنا الإقليمي العربي».

وأضافت معاليها: «لم يكن الطريق إلى تحقيق هذه الإنجازات بالسهل؛ لكن المرأة الإماراتية بدعم قيادتنا الرشيدة استطاعت التغلب على التحديات، والتألق في جميع مجالات العمل وفي أرفع المناصب القيادية، حتى وصلنا إلى المريخ وإلى استضافة إكسبو 2020 الحدث الأروع في العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي سيكون تدشيناً للـ50 المقبلة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة».

فرص

وقال معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن المرأة الإماراتية هي أحد الرهانات الحقيقية لعبور دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة واقتدار للخمسين عاماً المقبلة، بما تملكه من قدرات لتعزيز الفرص ومواجهة التحديات، وإن قيادتنا الرشيدة فتحت كل الآفاق لتمكين المرأة الإماراتية بشكل غير مسبوق، لتلعب دوراً تاريخياً ومستقبلياً في معادلة التنمية المـستدامة والتطـوير التي تعـمل الـدولة على ترسيــخها منذ قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر العام 1971».

تميز

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن المرأة الإماراتية أثبتت ومن خلال المواقع المختلفة، التي تبوأتها بأنها شريك حقيقي في عملية التنمية والتطوير والبناء، التي تشهدها دولتنا الغالية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية غدت اليوم نموذجاً رائداً في العمل والعطاء».

وقال معاليه: «نحن في وزارة التغير المناخي والبيئة واكبنا النهج الداعم للمرأة ونسهم بشكل فعال في تعزيز حضورها». وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد العاملات في الوزارة يبلغ 224 امرأة وهن يُشكلن نحو %45 من إجمالي فريق عمل الوزارة، كما أن نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الوزارة تصل إلى نحو %48، وعدد العاملات في وظائف فنية مثل الأطباء البيطريين وغيرها تبلغ 95 موظفة.

ثقة

وإلى ذلك، أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع: «إنه على مدى تاريخ الدولة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تكون أهلاً لثقة القيادة الرشيدة، فتحملت المسؤولية بكل اقتدار وتبوأت مختلف المناصب وعملت في جميع الميادين، بل أسهمت بتطويرها، لتصبح سنداً للوطن وعضداً لأخيها الرجل الإماراتي وشريكاً استراتيجياً في بناء الدولة والنهوض بمؤسساتها».

مكانة

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «اليوم صار بوسعنا أن نميز مكانة المرأة اللائقة ونستشعر دورها، ونلمس روح الريادة، التي تسود مجتمعنا والنظرة المُلهمة تجاه المرأة الإماراتية رافعة وطنية مهمة، ومستقبلاً فإن تكريس شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يؤسس لمرحلة الاستدامة للإنجازات والمكتسبات التي حققتها، ويؤكد دورها المحوري، ويفتح كل الآفاق أمام وجودها الفاعل والمؤثر في مستقبل البلاد».

تطلعات

من جهتها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: «إن اهتمام قيادة الدولة بالمرأة الإماراتية أثمر نتائج كبيرة على صعيد تمكينها وتحقيق تطلعاتها ودعم ريادتها محلياً وإقليمياً وحتى عالمياً، وهذا الاهتمام يتردد صداه في مناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، لكننا نلمس أثره، ونحصد نتائجه، في كل يوم».

مسيرة التنمية

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «إن المرأة الإماراتية محظوظة بالقيادة الرشيدة، التي مكنتها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومحظوظة بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «في دولة الإمارات يُحتفى بالمرأة كل يوم..الأم.. المعلمة.. الطبيبة.. العسكرية..الموظفة..المربية.. العالمة.. والرياضية، يحتفى بنا عن طريق التمكين وبالفرص الذهبية التي نحصل عليها بفضل قيادة رشيدة وضعت نهج التوازن بين الجنسين أساساً للتكامل المجتمعي».

دور ريادي

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة: «إنه مع احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، نرفع رأسنا فخراً واعتزازاً بالدور الريادي المُشرّف، الذي برزت من خلاله المرأة الإماراتية ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتحقيقها للمزيد من الإنجازات والإبداع في مجالات الصحة، التعليم وكل مواقع العمل المختلفة، مُجسّدة بذلك روح المحبة والتضامن والتسامح الذي يفتخر به مجتمع الإمارات».

نموذج ملهم

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «إن دولة الإمارات تمتلك نموذجاً عالمياً ملهماً ورائداً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كل المجالات وإتاحة المجال لها للتطور والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية».

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