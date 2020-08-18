الإمارات مركز للمساعدات الإنسانية في المنطقة وخارجها

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الرائد كمركز للمساعدات الإنسانية في المنطقة وخارجها، في الوقت الذي يسعى فيه قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية لاستكشاف فرص العمل مع القطاع الخاص، وبالأخص مع الشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتشجيعها على التجارة والاستثمار في الدول النامية، حيث أتاح التعاون الفني الفرصة لتبادل تجارب دولة الإمارات وخبراتها مع الدول الشريكة.

وأسهمت سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية في الجهود العالمية، الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على ثمانية منها:

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود.

وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار، الهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، ومثلت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ أهم العناصر المكونة لاستراتيجية الاستجابة الإنسانية للدولة بل هي في الواقع من الركائز الأساسية لتفاني الدولة في مد يد العون لمن هم أشد فقراً واحتياجاً.

سيزداد حجم التمويل الموجه للاستجابة إلى الأزمات والكوارث وسيتم توزيع المساعدات الرسمية الإماراتية عن طريق كلٍ من المؤسسات الإنسانية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الدولية، تبعاً لظروف كل وضع.ستكون المؤسسات الإنسانية الإماراتية مسؤولة في المقام الأول عن الاستجابة لحالات الطوارئ ثنائية الأطراف.

ومن خلال اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية، ستعمل الجهات الحكومية والإنسانية على تنسيق أنشطتها وتأسيس آليات مشتركة لزيادة فعاليتها، كما تعمل الإمارات العربية المتحدة مع عدد من المنظمات غير الحكومية على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث يمكن تعزيز فعالية مساعداتنا التنموية والإنسانية، كما ستستضيف الدولة المبادرات والفعاليات التي تتطرق لقضايا تنموية أو إنسانية.

جهود

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح البشر وتخفيف معاناتهم وحفظ كرامتهم الإنسانية أثناء الأزمات، ونظراً لازدياد التحديات الإنسانية في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، قامت الدولة بمضاعفة جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية خلال السنوات الماضية، وذلك لمساعدة الشعوب الأخرى سواء القريبة منها أو المتواجدة في مختلف أنحاء العالم.

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