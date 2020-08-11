محمد بن راشد يطلق مركزاً للأبحاث الطبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي سيركز على أبحاث الأمراض السارية في الإمارات، مؤكداً سموه أهمية الأبحاث الطبية لاستدامة مسيرة التنمية.

وقال سموه، اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، بقيمة إجمالية 300 مليون درهم، سيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة، إضافة إلى الأبحاث حول كوفيد ١٩، نحن بحاجة إلى مراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".

وأوضح سموه أن "الأبحاث الطبية جزء من منظومة الأمن الصحي في مجتمعنا، وضمانة لاستدامة التنمية في بلادنا، وإحياء واستئناف لمسيرة تميز علمي عربي عبر تاريخنا العربي".

أطلقنا مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية .. بقيمة إجمالية 300 مليون درهم .. سيركز المركز على أبحاث الأمراض السارية بالدولة بالاضافة للأبحاث حول كوفيد ١٩ .. نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا pic.twitter.com/J7FAaBuMHL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 11, 2020

الأبحاث الطبية جزء من منظومة الأمن الصحي في مجتمعنا .. وضمانة لاستدامة التنمية في بلادنا .. وإحياء واستئناف لمسيرة تميز علمي عربي عبر تاريخنا العربي .. pic.twitter.com/tecFoJonsZ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 11, 2020

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