«الهلال» تكرّم الحاصلين على جائزة عون للخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

كرّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة عون للخدمة المجتمعية، في دورتها السادسة، للعام الدراسي 2020-2019، والتي نظمتها الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

شارك في هذه الدورة من الجائزة 239 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، تضمنت 17 جامعة، و184 مدرسة و38 من رياض الأطفال، تميزت منها 41 مؤسسة وحصلت على الجائزة، منها 6 جامعات و29 مدرسة و6 رياض أطفال، كما شمل التكريم الفئات المتميزة على مستوى الدولة، والتي بلغت 13 فئة، تضمنت الطالب المبتكر، ومنسق عام التطوع، والمشرف التربوي المتميز، وولي الأمر المتميز.

جهود

ونالت هذه المؤسسات التعليمية الجائزة من خلال جهودها وبرامجها وأنشطتها التي جسدت أهداف الجائزة، المتمثلة في مساندة الفئات الضعيفة، وشهدت مجالات الجائزة تنافساً شديداً بين المؤسسات المشاركة التي تميزت برامجها بالتنوع والابتكار.

وتقدمت هيئة الهلال الأحمر بالتهنئة للمؤسسات الفائزة بالجائزة، وأشادت بجهود وزارة التربية والتعليم والمناطق والمكاتب التعليمية وإدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية ولجان تحكيم المسابقة وإدارات المدارس، في تحقيق أهداف الجائزة.

وأكد راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به النشء والشباب في نهضة الدول وتقدمها، وقيادة المجتمعات الإنسانية نحو آفاق أرحب من التطور والازدهار. وقال إن الإمارات عملت منذ البداية على تهيئة المناخ الملائم للشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتسخير طاقاتهم فيما ينفعهم ويعود بالفائدة على أسرهم ومجتمعهم والإنسانية جمعاء.

وأضاف: «على ذات النهج الذي اختطته قيادتنا الرشيدة تعمل هيئة الهلال الأحمر على غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وتأهيل المجتمع المدرسي للمساهمة الفاعلة في البرامج والأنشطة الخيرية». وأشار إلى أن جائزة عون للخدمة المجتمعية تشجع روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، وحفزهم على ارتياد مجالات العمل التطوعي والخيري، كما تساهم الجائزة في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلاب للمشاركة في أنشطة «الهلال».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز