فرحة غامرة بالمواليد الجدد في الإمارات خلال العيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت السعادة باحتفالات عيد الأضحى هذا العام لها نكهة خاصة للآباء الذين رحبوا بفرح بولادة اطفالهم في هذا اليوم الميمون في الإمارات العربية المتحدة.

بينما تحتفل البلاد بعيد الأضحى، احتفل زوجان صربيان شابان، بيتار وأليكساندرا فيدانوفيتش بطفلهما الأول - أندريا.

ولد الصغير في الصباح الباكر في الساعة 2.50 صباحًا، حيث أصبح أول طفل يولد في يوم عيد الأضحى التقي في مستشفى ان ام سي التخصصي، وهو أقدم مستشفى خاص للولادة في مدينة أبوظبي.

وقال بيتار فيدانوفيتش، الذي يعمل في طاقم الطيران في الاتحاد للطيران، "أنا سعيد جدًا لأن زوجتي قد ولدت بشكل خاص اليوم، على الرغم من أن العيد ليس عطلة تقليدية في صربيا، لكننا من الآن سنحتفل به دائمًا".

وبعد 35 ساعة تقريبًا من المخاض، يسعدنا جدًا أن تكون الأم والطفل بصحة جيدة"، يقول د. شوبها شانكاري، أخصائي أمراض النساء والتوليد في مستشفى ان ام سي التخصصي، أبو ظبي.

كانت عائلة اندريا قلقة طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الوباء ولكنها الآن مرتاحة ومسرورة لأنها ولدت بأمان، مع عدم وجود زيارات من الأقارب بسبب كورونا، ومع ذلك تتعاون العائلات على احترام إرشادات السلامة.

"كان اليومان الماضيان غير مريحين إلى حد ما وأنا سعيد للغاية أن طفلي ولد بصحة جيدة. أسفي الوحيد هو، بسبب الوباء الذي لم تستطع عائلتي المجيء بسببه، لكن موظفي المستشفى جعلوه دافئًا ومريحًا بالنسبة لي"، قال ألكساندرا والد اندريا.

في مكان آخر في نفس المستشفى، تتوقع عائلتان إماراتيتان الوافدين الجدد إلى أسرهم في وقت لاحق من اليوم.

وقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ان ام سي في هذه المناسبة السعيدة، أتمنى كل الصحة والسعادة للأطفال والأهل. ولادة طفل دائما سبب للاحتفال ولكن عندما يتضاعف مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، فإن السعادة بالتأكيد لا تعرف حدودا.

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