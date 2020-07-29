حمدان بن محمد: رجال الدفاع المدني يبذلون الغالي والنفيس لسلامة دولتنا

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الرقيب عادل ناصر صالح من رجال الدفاع المدني الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب.

ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «يبذل رجال الدفاع المدني الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح وأمن وسلامة دولتنا... فقدت دبي الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب... نسأل الله له الرحمة ولأهله وذويه الصبر والسلوان».

تقدم اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، بأحر التعازي إلى أسرة الشهيد الرقيب عادل ناصر صالح ولكافة العاملين في الدفاع المدني، الذي استشهد إثر انهيار مفاجئ لأحد جدران مستودع خلال إخماد حريق في منطقة دبي للاستثمار.

إخلاص

وقال المطروشي لـ «البيان»، إن الشهيد الرقيب عادل أكمل 25 عاماً بالعمل في الدفاع المدني بإخلاص وتفانٍ عبر انتقاله بين أكثر من مركز إطفاء وآخرها مركز دبي للاستثمار، حيث كان أول من يلبي نداء الواجب، وله سجل وظيفي مشرف، وكان معروفاً عنه مشاركته في أداء الواجب حتى خارج أوقات عمله إذا استدعى الأمر، كما أنه يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الحوادث الصعبة وكان محبوباً بين زملائه.

من جانبه، تقدم العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بالتعازي إلى أسرة الشهيد الرقيب عادل ناصر صالح، مؤكداً أنه شارك في كل الحوادث التي كانت تقع، وكان يحرص على أداء عمله على أكمل وجه وكان حريصاً على اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، إلا أن الانهيار في أحد الجدران في هذا الحريق كان مفاجئاً.

وتقدم العميد المطوع بالمواساة إلى كافة العاملين في الدفاع المدني، مشيراً إلى أنه تم تقديم كافة سبل الدعم النفسي لأسرة شهيد الواجب، مفيداً بأن الشهيد عادل أب لخمسة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاماً وله 5 أشقاء وشقيقتان.

وقال الرائد سيف محمد مدير مركز دبي للاستثمار، إن شهيد الواجب الرقيب عادل ناصر صالح كان متفانياً في عمله، وكان لديه اهتمام كبير بالتدقيق على السيارات التي تشارك في الانتقال إلى الحوادث، لافتاً إلى أن الشهيد كان يتواجد بشكل مستمر في موقع العمل، ولديه حرص على الانتقال إلى كافة المواقع خاصة أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الحوادث الصعبة، إلا أن الانهيار المفاجئ للجدار الذي كان على ارتفاع طابقين تسبب في استشهاده بسبب ثقل «الطابوق» الذي سقط عليه.

ولفت الرائد سيف إلى أنه في نفس يوم الحادث وقبل تلقي البلاغ قام الشهيد بالمزاح مع زملائه كعادته، حيث كان معروفاً بروحه المرحة الإيجابية مع الجميع.

شهادة

وأفاد الرقيب أول عبد الله الشمطري زميل الشهيد الرقيب عادل ناصر صالح والذي كان من المقربين منه منذ أن انتقل إلى العمل في مركز دبي للاستثمار في شهر فبراير الماضي، بأن الفقيد مشهود له بالخلق الطيب والسيرة الحسنة بين زملائه، وكان يساعد الجميع ويحرص على أداء عمله على أكمل وجه.

وأشار الشمطري إلى أنه في نفس يوم الحادث تبادل الشهيد عادل الحديث مع زملائه ببشاشة وروح مرحة، وكان أول المستجيبين إلى الانتقال إلى موقع الحريق بمجرد تلقي البلاغ، كما كان يحرص على تصدر عمليات المكافحة ويوجه زملاءه من واقع خبرته في العمل في الدفاع المدني، وأنه على مدار 25 عاماً انتقل إلى مئات الحوادث في أكثر من مركز في كافة أنحاء الإمارات، كما شارك في الحوادث البليغة مع زملائه وأبدى شجاعة كبيرة في مواجهة النيران.

وتقدم الرقيب أول الشمطري بالتعازي لأسرته ولزملائه الذين أصابهم الحزن بمجرد سماع الخبر.

وكان الدفاع المدني في دبي سيطر في الساعة 5.30 من عصر أمس على حريق نشب في مستودعين في سكاي تور بمنطقة دبي للاستثمار، بعد أقل من ساعتين على ورود بلاغ إلى غرفة العمليات. وباشرت الفرق من (مركز الدفاع المدني بدبي للاستثمار) وبدعم من مراكز البرشاء وجبل علي والمرسى وشهداء الإمارات إخماد الحريق الذي تمت السيطرة عليه.

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