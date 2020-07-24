محمد وهدى لـ«البيان»: ثقة القيادة في شباب الوطن تعزّز صناعة المستقبل

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

أعرب الطالبان محمد العامري وهدى أهلي اللذان يدرسان الدكتوراه في جامعة إمبريال كوليدج وكلية لندن الجامعية، عن سعادتهما بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على زواجهما ليلة أمس في دبي خلال احتفالية بسيطة اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، في منزل العروس، مشيرين إلى أن اتصال سموه بهما حافز على النجاح والتفوق في الدراسة وبناء أسرة سعيدة ومستقرة.وأكدا لـ«البيان» أن الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة وإيمانها بأن شباب الوطن هم محرك التغيير وصانعو التحولات الكبرى، هي التي تصنع المستقبل.

وقالت هدى أهلي إنها منذ أن كانت على مقاعد الدراسة الابتدائية تهتم بمجال الطاقة والبيئة، لذا قررت أن تكون رسالتها حول هذا المجال الذي تحبه، مشيرة إلى أنها تعتبر دراستها للدكتوراه في مجال البلاستيكيات الإلكترونية نوعاً من رد الجميل ليس للوطن فقط الذي يعقد آمالاً كبيرة على أبناء الوطن وشبابه في مواصلة النهضة، وتحقيق رؤاها المستقبلية وتعزيز مكانتها على مستوى المنطقة والعالم، وإنما أيضاً هي طريقة لرد الجميل للبيئة بشكل عام والكوكب الأزرق بشكل خاص، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات في قيادة العالم نحو الطاقة النظيفة والاهتمام بالبيئة.

ونشرت هدى تغريدة على حسابها في «تويتر» قالت فيها: «مازلت أذكر اتصالكم طويل العمر الذي كان دافعاً لبداية مشواري ولتحقيق حلمي ورد جزء بسيط من جميل هذا البلد.. حفظكم الله لنا وشكراً على أحلى مفاجأة، تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنا كانت أجمل احتفال، وإن شاء الله هذا الاحتفال تليه فرحة التخرج من الدكتوراه لنرجع لأرض بلادنا ونرفع رايتها في ميادين العلم والمعرفة وهذا أبسط مثال لماذا نحن أسعد شعب».

سعادة

وأعرب محمد العامري الذي يدرس الدكتوراه في علم جينات سرطان الدم لدى الأطفال، عن بالغ سعادته وفخره بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أنه عقد قرانه على هدى ليلة أمس في احتفالية بسيطة اقتصرت على ذوي العروسين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمنع تفشي فيروس «كورونا» من ناحية ومن ناحية أخرى اقتداء بنصيحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حض الشباب على الزواج بتكاليف بسيطة، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للزواج تتمثل في بناء أسرة إماراتية متماسكة ومترابطة تملؤها المحبة والألفة وتتحلى بأسمى القيم.

وأكد أن معاني الزواج أعمق وأكبر من المتغيرات والظروف التي يشهدها العالم وتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معتبراً تهنئة سموه وسام فخر سيظل يضعها على صدره وتدفعه للتميز في الدراسة والعمل والحياة بشكل عام.

وأشار إلى أن الثقة التي يوليها سموه لشباب الوطن تظهر مدى إدراكه لدور الشباب في نهضة الدول والمجتمعات، مؤكداً عزمه على مواصلة النجاح والتفوق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز