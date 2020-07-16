ساينتيفيك أميريكان: من الصحراء إلى الكواكب.. قصة 6 سنوات ملهمات من الإمارات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"أنتم مجرد مجموعة من الأولاد فكيف ستصلون إلى المريخ؟" عبارة كثيراً ما كانت تتردد على مسامع الفريق الذي تكوّن على عجل من مهندسين لا تزيد أعمارهم عن 27 عاماً، تقول معالي سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، قائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لكنهم كما يقول موقع مجلة "ساينتيفيك أميريكان" فعلوها ونجحوا.

كان ذلك في العام 2014، حين أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستنطلق في مهمة إلى المريخ وتبلغه في فبراير 2021 تزامناً مع العيد الخمسين للدولة. تحديات جمّة كان لا بدّ من التصدي لها من أجل تحقيق الحلم سيما أن الإمارات لم تكن تملك وكالة للفضاء ولم تعمد سوى إلى إطلاق قمر صناعي واحد كان الأول في ذلك الوقت. في مهلة لا تتعدى العشر سنوات ومعوقات كثيرة تقف في الطريق كان لا بدّ للمرء أن يتساءل مما إذا كانت الإمارات ستتمكن بالفعل من تحقي هدفها. إلا أن أنها فعلت.

وها هي سارة الأميري، بعد ست سنوات تشع سعادة وهي تنظر بإعجاب إلى مسبار الأمل بينما يخضع للمعاينة الأخيرة، وحيث يقوم المهندسون في القاعة المضاءة بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي بإجراء الاختبارات على مسبار بحجم السيارة قبل شحنه إلى مركز تانيغاشيما في اليابان استعداداً لإطلاقه إلى الفضاء.

وتعتبر بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ أول مهمة للكواكب تقوم بها دولة عربية إلا أن الأمر يتعدى الاستعراض التكنولوجي. فمع وصول المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 سيقوم بإصدار أول خارطة عالمية للغلاف الجوي على المريخ. كما سيعمد في خطوة غير اعتيادية لمهمة فضائية بتزويد المجتمع العلمي الدولي بالبيانات من دون حظر.

ولا تنتهي المعركة هنا فالذهاب إلى الفضاء ليس الهمّ الأول والأوحد لدولة الإماراتالتي تضع خططاً تتعدى اقتصاد النفط. وبالنسبة للمراقبين فإن مستقبل البلاد يبدو مضيئاً.

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