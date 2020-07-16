بشرى من محمد بن زايد: صفر وفيات بـ «كوفيد 19» في الإمارات خلال 24 ساعة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد ، وام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدم تسجيل حالات وفاة بسبب «كوفيد 19» في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة، مشيراً سموه إلى أن التحدي مستمر ويتطلب مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب «كوفيد 19» في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية».

بدوره أكد معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الوصول إلى حالة صفر وفاة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية يؤكد أن جميع الجهود والمساعي تسير بالاتجاه الصحيح، وذلك بفضل الله والقيادة الرشيدة.

وأشار العويس في تصريحات نقلها تلفزيون دبي إلى أن هذا الإنجاز ثمرة جهود خط الدفاع الأول، ونتاج الالتزام الواعي من أفراد المجتمع وتعاونهم في تطبيق الإجراءات والتعليمات، مبيناً أن كل تلك الجهود أثمرت في أن تكون الإمارات ضمن أقل نسب الوفيات بالفيروس عالمياً، وما قدمته من مبادرات وخطط استباقية جعلها في مصاف الدول الأكثر نجاحاً في التعامل مع أزمة «كورونا»، وهذا يعني جودة النظام الصحي، والخطوات التي تحققت لا تعني انتهاء خطر الفيروس أو عدم وجود مخاطر صحية «وحتى نستمر بنفس وتيرة النجاح يجب أن نحافظ على المكتسبات المتحققة بمشاركة جميع شرائح المجتمع».

وأكد ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات واتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري، حتى نصل إلى أفضل النتائج.

وسجلت الإمارات أمس 275 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ 100 يوم، وتحديداً منذ 6 أبريل الماضي الذي سجلت فيه 277 إصابة، فيما يعد بشارة جديدة على فعالية الجهود المبذولة في احتواء ومكافحة الفيروس، ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الشفاء إلى 83.1% من إجمالي الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 46418.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 48000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وبلغ مجموع الحالات المسجلة المصابة بالفيروس في الإمارات 55848 حالة.

أرقام

وتراجعت أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة منذ بداية الشهر الجاري، تبعاً لعدد الفحوصات اليومية التي تجريها مختلف الجهات الصحية، كما ارتفعت نسبة الشفاء من المرض بشكل لافت، ما يؤكد متانة وقوة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي رسمتها الدولة منذ بداية تفشي الجائحة في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

وسجلت دولة الإمارات تفرداً عالمياً واضحاً منذ بداية تفشي الجائحة، تبنت خطة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، كما تم افتتاح مراكز للفحص من المركبة في مناطق الدولة تسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتجنيبهم مشقة الانتقال والانتظار، ووصل عدد الفحوصات التي أجرتها الجهات الصحية في الدولة منذ بداية تفشي الجائحة إلى أكثر من 4 ملايين فحص مسجلة بذلك أعلى نسبة فحوصات في العالم بالنسبة إلى عدد السكان، كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوفير فحص الفيروس مجاناً للمواطنين والعمالة الخدمة المساعدة في منازلهم، ولأصحاب الهمم والمرأة الحامل، والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس، والمخالطين المقربين من المصابين؛، والتي أسهمت في دعم جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس، ومحاصرة بؤر الإصابة وتجفيفها، عبر التوسع في الفحوصات، والوصول بها إلى أعلى المعدلات يومياً.

وبلغت نسبة حالات الشفاء من إجمالي الإصابات نحو 83.1% إذ أثبتت البروتوكولات العلاجية التي اتبعتها مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص في الدولة قدرة عالية في التشخيص والتوصيف الدقيق والعلاج.

وتعد نسبة الوفيات بسبب «كورونا» في الإمارات من الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 0.6% وهي أقل بكثير من النسبة العالمية والتي بلغت 4.3%.

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