مسؤولو التعليم التقني الخليجي: سبق عالمي

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أشاد مسؤولو التعليم التقني والمهني في دول مجلس التعاون الخليجي، بالمبادرة الإماراتية «مسبار الأمل»، مثمنين عالياً هذا السبق العالمي الذي تحققه القيادة الرشيدة في الإمارات، ليكون إنجازاً عربياً تاريخياً، ونتاجاً طبيعياً للجهود والإنجازات المتوالية والدائمة التي تحققها الإمارات، في كل قطاعات الفضاء، والعمل والإنتاج والصناعة والتعليم المتخصص.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الإلكترونية، التي نظمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان: «الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني».

واستعرض مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «نموذج الإمارات في التحول الرقمي والتعلم عن بعد في قطاع التعليم التقني والمهني»، مؤكداً نجاح القيادة الرشيدة في الإمارات، في جعل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 19 العالمية؛ صحية بنسبة 100% في قطاع التعليم، حيث عملت القيادة الرشيدة مبكراً على توفير الدعم التقني والمادي والمعنوي لكل المؤسسات المعنية، ومنها «أبوظبي التقني» اللازم لتمكين الطلبة من التعلم عن بعد منذ سنوات عدة، وهو الأمر الذي جعل العملية التعليمية في المدارس والجامعات تسير وفق الخطة الموضوعة لها بشكل متكامل، مشيراً إلى أن طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، قد حققوا تفوقاً لافتاً خلال جائحة كورونا، حيث إنهم مثلوا نحو 80% من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، وهو مؤشر قوي على مدى نجاح الدولة والقيادة الرشيدة، في تمكين مؤسسات التعليم عامة، والتعليم التقني والمهني من تحقيق الإنجاز والإعجاز خلال زمن كورونا؛ الذي ترك آثاره السلبية على نحو مليار طفل انقطعوا عن التعليم في 161 دولة حول العالم.

ودعا مبارك الشامسي إلى متابعة الحدث العالمي الفريد وهو إطلاق «مسبار الأمل» باعتباره أول مشروع تقوم به الإمارات نيابة عن كل العرب؛ لاستكشاف المريخ ذلك الكوكب الأحمر الغامض، حيث يقوم المسبار بالدوران حول المريخ ودراسة ديناميكية عمل غلافه الجوي على نطاق عالمي، وفي كافة الأحوال والأوقات.

واكد مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الجميع أن هذا المسبار سيساهم في تطوير منظومة التعليم التقني والمهني عربياً وعالمياً.

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