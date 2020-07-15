جابان تايمز: مركبة "هوب" الإماراتية تنطلق من جنوب اليابان

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية التي تُبث من أراضي الدولة التي ستنطلق منها البعثة الإماراتية العربية الطموحة نحو المريخ، بأن مهمة (هوب) بمعنى الأمل تنطلق من جنوب اليابان وبالتحديد من مركز تانيغاشيما الفضائي في أولى الرحلات الدولية الثلاث للكوكب الأحمر، وتأتي بعدها مهام الصين وأمريكا.

يتبدى الكوكب الأحمر لسكان الأرض كفضاء أكثر جاذبية للبحث عن علامات الحياة المجهرية على متنه كمكان يقصده رواد الفضاء بشكل أكبر في المستقبل.

ذكرت الصحيفة اليابانية أن مركبة دولة الإمارات الفضائية من المقرر أن تقلع عبر أجواء البلاد رغبةً من العلماء لدراسة أجواء ومناخ كوكب المريخ الذي كان منذ مليارات السنين يضم أنهار وبحيرات ومحيطات ربما سمحت لكائنات بسيطة وصغيرة بالازدهار بين جنباته قبل أن يتحول لعالم قاحل.

ونوهت الصحيفة أن عمليات الإطلاق الثلاثة المتزامنة تقريبًا ليست مصادفة، إذ تتوازى مع توقيت نافذة إطلاق فُتحت لمدة شهر واحد حيث يكون المريخ والأرض في محاذاة مثالية على نفس الجانب من الشمس، مما يقلل من وقت السفر واستخدام الوقود، وتفتح هذه النافذة مرة واحدة فقط كل 26 شهرًا.

ومن جهتها، تتطلع كل من الإمارات والصين للانضمام لنادي النخبة لمستكشفي الفضاء. وعبّر المهندس عمران شرف، مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ، إن المهمة ليست مجرد تكرار لما قامت به دول أخرى إذ سيوفر رؤية كاملة للأجواء المريخية خلال المواسم المختلفة وذلك لأول مرة.

مضيفاً أن الدولة ترغب ببث رسالة قوية جداً للشباب العربي مفادها في أنه في حال استطاعت الإمارات الوصول لكوكب المريخ في أقل من 50 عامًا من تأسيسها فإنه "يمكننا فعل المزيد...الشيء الجميل في الفضاء، أنه يضع المعايير العالية حقًا".

ستسيطر محطة الأرصاد الجوية السماوية، التي يتم التحكم بها من دبي، على مدار مريخي عالي الارتفاع يصل إلى 13,670 ميلًا بواقع 27,340 ميلًا لدراسة الغلاف الجوي العلوي ومراقبة تغير المناخ.

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