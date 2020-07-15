الإمارات تتوج تمكين الشباب بإشراك 200 باحث في مهمة المريخ

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

تشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب 2020، والذي يصادف اليوم، حيث تحتفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بالمناسبة تحت شعار «مهارات لشباب مرن في عصر (كوفيد 19) وما بعده»، فيما تستهدف إذكاء الوعي العام بأهمية الاستثمار في المهارات الإنمائية للشباب.

الإمارات جعلت تمكين الشباب ديدنها ولم تكتف بالشعارات بل أطلقت البرامج المتنوعة لذلك، متوجة التمكين بإشراك أكثر من 200 مهندس وباحث إماراتي في «مهمة المريخ» مسبار الأمل الذي ينطلق الجمعة المقبلة إلى مهمته. وكان مجلس دبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب أطلق منذ عام 2019 مبادرة «سلسلة مهارات شباب المستقبل»، والتي تخدم إحدى الأولويات الرئيسية للمجلس، وهي إيجاد منصة تخاطب الشباب بشكلٍ عام، وشباب إمارة دبي بشكلٍ خاص، وتضمن الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم للمستقبل، فيما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 350 شاباً وشابة.

تثقيف

وأوضحت المهندسة مريم بالهول، مديرة مبادرة سلسلة مهارات شباب المستقبل، وعضو مجلس دبي للشباب لــ«البيان» أن المبادرة تسعى لتثقيف الشباب بالمهارات الشخصية المهمة، وتوفير الأدوات التدريبية المناسبة للارتقاء بإمكانياتهم وقدراتهم بما يجعل الشباب الإماراتي الخيار الأفضل عند التوظيف، ويحقق التواؤم مع متطلبات سوق العمل، ويمكّن الشباب لمواكبة المتغيرات المستقبلية والاقتصادية والاجتماعية بكفاءة. وقالت بالهول: إنه تمت استضافة عدد من الخبراء لتقديم ورش مباشرة للشباب شملت ورشة الذكاء العاطفي التي قدمتها الدكتورة مايا الهواري، أول باحثة دكتوراه في الذكاء العاطفي في الوطن العربي، وورشة مهارة الإبداع والابتكار التي قدمها الدكتور عمر الجبر، مستشار استراتيجي في تطوير قيادات المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الورش ساهمت في تعزيز دور مجلس دبي للشباب لإبراز الدور التطوعي في مختلف المجالات، حيث تم تفعيل منصات التطوع لاستضافة الشباب في إتمام تنظيم الورش مثل الدعم الإداري، والتنظيمي، وتطوير المحتوى الإعلامي كالتصوير وتوفير التغطية الإعلامية.

طاقات

وذكرت مريم العبيد رئيس مجلس دبي للشباب، أن المجلس يركز على تسخير الطاقات الشبابية بما يحقق مستهدفات التنمية البشرية للإماراتيين، مع الحرص على تطويع القدرات الشبابية بما يضمن استمرار تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الاقتصادية الفعالة، موضحة أن ذلك تجلّى عندما تمكن مجلس دبي للشباب من إصدار النسخة الرقمية من سلسلة مهارات المستقبل في مطلع عام 2020، مراعاةً للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتأكيداً على الاستمرار في هذه الجهود بما يؤكد على الفرص المتاحة في توفير المنصات الداعمة للشباب بغض النظر عن التحدي في مواجهة الجائحة.

وتابعت أنه تم تخصيص صفحة على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لتقديم فرص التدريب والتأهيل بصورة عصرية، وبمشاركة أفضل الكفاءات.

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