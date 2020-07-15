900 صيدلاني بمنشآت «صحة» يواجهون «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تقوم الكوادر الصيدلانية في منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بدور بارز ضمن خط الدفاع الأول لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتؤدي واجبها الوطني جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، خاصة الصيادلة السريريين الذين يؤدون عملهم على تماس مباشر مع المرضى. وتعد الكوادر الصيدلانية جزءاً من فريق العمل المتكامل في «صحة»، والمسؤول عن الوقاية الطبية وبرامج العلاج التشخيصية لطيفٍ واسع من الحالات والأمراض، وذلك بالتنسيق مع فرق العمل الصحية الأخرى في مختلف التخصصات، بهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية للمرضى.

خدمات

وأكد الدكتور زين اليافعي، مدير إدارة الصيدلة والطب المساعد في شركة «صحة» أن الكوادر الصيدلانية البالغ عددها ما يقارب 900 كادر صيدلاني في مختلف منشآت «صحة»، وفي مستشفيات العزل والمستشفيات الميدانية، توفر خدمات صيدلانية ذات جودة عالية في الصيدلة والصيدلة السريرية في جميع أنظمة الرعاية الصحية في منشآت «صحة».من جانبها، قالت خلود جمال بن رفيع، مديرة صيدلية مستشفى توام، إن الكادر الصيدلاني في توام يبذل جهوداً كبيرة لتأمين الأدوية لجميع المرضى المتواجدين داخل المستشفى، أو في العيادات الخارجية على حد سواء، وكذلك للفئات التي يتم إيصال الأدوية إلى منازلهم.

من ناحيتها، قالت عائشه إبراهيم يعاقيب، مديرة الصيدلة في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة «صحة» إن الكادر الصيدلاني لم يدخر جهداً في أداء دوره الفعّال لمواجهة الجائحة إلى جانب زملائهم من مقدمي الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول. وأكدت الدكتورة آمنة العامري، مديرة صيدلية مستشفى الكورنيش، أنه مع بداية عام 2020 ومع بداية انتشار حالات الإصابة بالفيروس، برز دور الصيدلاني في تقديم الرعاية الأولية للمرضى.

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