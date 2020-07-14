بلدية أم القيوين تزيل 150 شجرة غويف لأخطارها الجمة

المصدر: أم القيوين – البيان

نفذت بلدية أم القيوين ممثلة بقسم النظافة العامة التابع لقطاع النقليات والخدمات حملة بالإمارة لإزالة أشجار الغويف، حيث تم إزالة 150 شجرة غويف كمرحلة أولى، وتأتي الحملة في إطار حرص بلدية أم القيوين على إزالة أشجار الغويف بسبب انتشارها السريع وتأثيراتها البيئية والاقتصادية.

وذكر غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة أن الحملة تخفف من الأضرار التي تسببها تلك الأشجار لاعتمادها على امتصاص كميات كبيرة من المياه، ما يعرض المياه الجوفية للجفاف ويؤدي إلى موت النباتات التي تعيش حولها، كما أنها تشكل مرتعاً خصباً لإيواء الزواحف، لافتاً إلى أن البلدية قامت بقطع وإزالة أشجار «الغويف» من المواقع التابعة لها وأطراف الطرق الرئيسية، حيث يتم إزالتها ونقل مخلفاتها للمواقع المخصصة لذلك، خاصة بعد نموها بغزارة بعد فترة هطول الأمطار.

خطة

وأكد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة أن الإزالة تتم حسب خطة زمنية محددة، حيث تم استخدام معدات ثقيلة في إزالة الأشجار من جذورها، غير أن هذا الأمر يتطلب وقتاً كبيراً فإزالة أشجار الغويف من جميع مناطق الإمارة يحتاج إلى أشهر حتى تتم إزالتها بالكامل، وأوضح أن البلدية تسعى إلى الحفاظ على المظهر العام للمدينة من خلال قطع الأشجار من جذورها.

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