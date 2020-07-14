موقع «سبايس» الأمريكي: الإمارات تلهم المنطقة عبر مسبار الأمل

المصدر: (إعداد ـ فاتن صبح)

أكد موقع «سبايس دوت كوم» الأمريكي أن الإمارات تنطلق في أولى مهماتها الفضائية إلى المريخ على وقع آمال معقودة، بأن تشكل إلهاماً للمنطقة بأسرها، وتحقيق تقدم في مجال العلوم اللصيقة بالكوكب الأحمر.

المهمة التي يحملها اسم «مسبار الأمل»، ويحلق بها إلى أعماق الفضاء مصمم أن تمضي عاماً مريخياً كاملاً أي ما يقارب العامين بتوقيت كوكب الأرض في دراسة الغلاف الجوي الرقيق للكوكب الأحمر.

ويأمل القيمون على المهمة بأن تعلّم النتائج العلماء شيئاً جديداً للعلماء في ما يختص بالغلاف الجوي حاضراً وماضياً على كوكب المريخ، ومساعدة البشر ربما على ألا يحولوا غلاف الأرض إلى شيء مشابه.

وتعلق المهندسة حصة المطروشي قائد فريق إدارة تحليل البيانات العلمية بمركز محمد بن راشد للفضاء في حديث لموقع «سبايس دوت كوم»: «أعتقد أن واحدة من الرسائل المهمة التي تنطوي عليها المهمة تكمن في التسمية عينها، فإذا كانت دولة صغيرة مثل الإمارات العربية المتحدة قادرة على تحقيق هذا النوع من المهمات فإن كل شيء ممكن».

لطالما كانت مهمة استكشاف المريخ الإماراتية، التي بلغت تكلفتها 200 مليون دولار مصممة، لتكون بمثابة الإعلان الكبير داخل الدولة وخارجها، وقد رمى القرار الذهاب إلى المريخ لإعطاء دفع للصناعات التكنولوجية وخلق مجتمع علمي خاص بدراسة الكواكب.

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