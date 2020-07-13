شرطة دبي تنظم جلسة «العمل الحكومي ما بعد كوفيد 19»

المصدر: دبي-البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، جلسة حوارية بعنوان: «العمل الحكومي ما بعد كوفيد 19» عن بعد، برئاسة العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بحضور مساعدي المدير العام العميد حمودة بالسويدا العامري.

والعقيد جمعة سالم الروم، والعقيد سعيد سالم المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد مدرب طيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، ومديري الإدارات الفرعية، ومكتب التطوير المؤسسي في قطاع شؤون المنافذ، وممثلي شركاء الإدارة الاستراتيجيين من مؤسسة مطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإدارة جمارك دبي، والسوق الحرة.

وقال العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، إن الجلسة تهدف إلى تحديد التحديات المحتملة لمثل هذه الأزمات، والاستعداد لمواجهتها، ووضع الحلول والخطط الاستباقية لإدارتها، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وقد شملت الجلسة العديد من مداخلات المشاركين حول تأثير تلك الأوبئة على المطارات وقطاع الطيران بشكل عام.

وأكد العميد بن سلطان أن الجلسة تعتبر ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار استشرافية وإبداعية، لتطوير العمل الأمني في شرطة دبي، وقد تضمنت محاور حيوية، تسعى شرطة دبي لتحقيقها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد حسب توجهات الدولة في وضع الخطط المستقبلية، لافتا إلى أن الجلسة خرجت بعدد من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها الإسهام في إدارة ومعالجة الأزمات والطوارئ مستقبلاً.

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن سلسلة جلسات، ينظمها المركز في إطار حرصه على تناول أهم الموضوعات في مجال العمل، ودورها في المستقبل، لتوليد الأفكار وترسيخ ثقافة الفكر النقدي، والواقعي، والإبداعي، والموضوعي، للخروج بمبادرات استشرافية، تتوافق مع توجهات الحكومة ومستقبل شرطة دبي، إلى جانب مناقشة أهم التحديات المستقبلية، التي يمكن أن تواجه العمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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