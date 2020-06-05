مجلس الوزراء يشكل فريقاً لدراسة إمداد المزارع بالمياه من محطات التحلية الجديدة

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل فريق برئاسة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وعضوية كل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومكتب وزير الدولة المسؤول عن ملف الأمن الغذائي، للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة، التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإنشائها في الوقت الحالي ضمن خططها.

ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، ووضع السياسات والممكنات التي يمكن من خلالها إعادة تنشيط ورفع إنتاج المزارع في هذه المناطق، وتأهيلها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من المحاصيل والمنتجات الغذائية ذات الطبيعة الاستراتيجية، فيما كلف مجلس الوزراء الفريق برفع المقترح إليه خلال شهر.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيّر المناخي والبيئة في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «خطوة جديدة للأمام يمثلها قرار مجلس الوزراء لتشكيل فريق عمل مشروع إمداد المزارع بمياه التحلية في مسيرة زيادة كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق استدامته وتعزيز الإنتاج التجاري للمزارع، ويؤكد على ما يحظى به هذا القطاع من اهتمام ورعاية ودعم من قيادتنا الرشيدة».

» الخطة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المحاصيل والمنتجات الغذائية الاستراتيجية

» وضع سياسات لتنشيط المزارع ورفع إنتاجها

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