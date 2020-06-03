2294 طالباً وطالبة ينطلقون من جامعة الإمارات إلى سوق العمل

المصدر: العين – داوود محمد

بلغ مجموع خريجي الدفعة الأربعين في جامعة الإمارات العربية المتحدة 2294 طالباً وطالبة، وهم يستعدون لدخول سوق العمل بهمة وتفاؤل وكفاءة واقتدار، وكان خريجو البكالوريوس للدفعة الأربعين 2000 طالب وطالبة موزعين على: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 672، وكلية العلوم 145، وكلية التربية 124، وكلية الإدارة والاقتصاد 298، وكلية القانون 122، وكلية الأغذية والزراعة 93، وكلية الهندسة 385، وكلية تقنية المعلومات 86، والطب والعلوم الصحية 75.

فيما بلغ عدد طلبة الدراسات العليا 294 طالباً وطالبةً منهم 35 طالباً وطالبة دكتوراه، و259 في الماجستير من مختلف التخصصات والبرامج.

وفي كلمته خلال حفل التخريج الذي شهده أمس افتراضياً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد سعيد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، أن جامعة الإمارات أثبتت خلال مسيرتها أنها الجامعة الأم، التي حققت حلم مؤسس الجامعة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنها القادرة دوماً على التقدم والتجدد لتكون أهم مركز للإشعاع المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فخر

وأضاف: «في هذه المناسبة أعبّر عن فخرنا وامتناننا للقيادة السياسية الحكيمة لهذه الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظهم الله جميعاً، على كل ما يقدمونه من دعم مستمر ومساندة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، خلال هذه الفترة العصيبة التي يجتاح فيها هذا الوباء الجامح العالم بأسره، وذلك اقتداءً بالسيرة العطرة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مواجهين كل التحديات التي فرضتها هذه الجائحة بالصبر والمثابرة والتفاؤل.. وأغتنم هذه الفرصة أيضاً وباسمكم جميعاً لأشير بالتحية والتقدير لمن يقف في الخطوط الأمامية لمحاربة هذا الوباء -مقدرين تضحيات المخلصين من أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه».

تهنئة

ورفع الرئيس الأعلى التهنئة للخريجين والخريجات، مشيراً إلى أن الإحساس بالمسؤولية والنظرة الإيجابية كانت المحرك في تفاعلكم مع المتغيرات المفاجئة والتكيف مع متطلباتها، «أنتم اليوم أكثر قوة وصلابة مما تتخيلون. تقبلون اليوم على الحياة بالأمل والطاقة والرؤية السديدة في مواجهة مرحلة جديدة من حياتكم، وإن الوطن ليعتز ويفخر بأن يكون بين طلائعه هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات».

وكان للخريجين والخريجات كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج في كلية الطب والعلوم الصحية سهيل محمد عبيد المنصوري، الذي رفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم اللامحدود والمساندة التي توفرت لأبناء وبنات الوطن كي يتمكنوا من الحصول على فرص التعليم والحصول على الشهادات العليا في شتى الحقول العلمية والمعرفية التي تحتاجها مسيرة التنمية في دولتنا العزيزة.

ونوّه في كلمته بالقول المأثور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أنتم أبطالنا وسندنا وحصن دولتنا الحصين ودرعها الواقية».

قول

وأشار كذلك إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقوله المأثور: «أبناؤنا ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل»، وعبارة «لا تشلون هم».

ووجّه شكراً وتقديراً لأعضاء هيئة التدريس قائلاً: «لم نتردد يوماً في اللجوء إلى مكاتبكم لننهلَ من مَعيِنكم، كنتم خير من نستند عليه إذا ما استعصت علينا السبل، فشكراً للمعلم القدوة، الذي أخلص في أداء رسالته، شكرٌ تمتلئ به القلوب وامتنانٌ تعجز عنه الكلمات».

ووجّه باسم الخريجين شكراً لأولياء أمور الخريجين حيث قال: «لن ننسى دعوات أمهاتنا التي كانت الدرعَ الحصينَ، الذي احتمينا به طوال سنين الدراسة. لن ننس كلماتِهنَّ التحفيزية، وابتساماتِهنَّ التي طالما احتضنتنا بحنانها حق لكم اليوم أن تفخروا بأبنائكم الخريجين».

وأدى طلبة كلية الطب القسم الطبي مع الأستاذ الدكتور جمعة الكعبي، وكان قد بدأ الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيلم عن محطات الجامعة للعام الأكاديمي الحالي، ومعزوفة موسيقية بعنوان «الصقور المخلصين قدمتها أوركسترا جامعة الإمارات».

100000

شاهد أكثر من 100 ألف مشاهد «عن بُعد» الحفل الذي نظمته، أمس، جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تخريج الدفعة الـ 40 باستخدام التقنية الحديثة.وحضر أكثر من 17 ألفاً البث المباشر للحفل، فيما تابعه أكثر من 73 ألفاً عبر موقع الجامعة الإلكتروني وأكثر من 17 ألفاً عبر قناة اليوتيوب.

ويأتي حفل التخريج لهذا العام - افتراضياً - لأول مرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء وباء «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حفاظاً على سلامة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور. وبلغ عدد خريجي الدفعة 40 والحاصلين على درجاتهم العلمية 2294 طالباً وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات والكليات.

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