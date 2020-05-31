لا زيادة بالأمراض النفسية بسبب «كورونا» والأرقام تتساوى مع السنوات الماضية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة سامية الخوري، استشاري ورئيس قسم الطب النفسي في مستشفى راشد ورئيس جمعية الإمارات للصحة النفسية، أن القسم لم يشهد زيادة ملحوظة في زيادة الأمراض النفسية خلال فترة بقاء الناس في بيوتهم بسبب جائحة «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن عدد المراجعين للعيادة النفسية منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر أبريل الماضي وصل إلى 7354 حالة، وهي تقريبا نفس الأعداد التي يستقبلها القسم في مثل هذه الفترة من كل عام، في حين وصل عدد الحالات الجديدة للعيادة وحتى نهاية شهر مارس الماضي 317 حالة هي نفس النسب التي تحدث سنوياً، فيما وصل عدد الحالات النفسية الجنائية المتعلقة بالمرضى النفسيين والجانب الجنائي (السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية والمحالين إلى اللجان النفسية الجنائية للتقييم وإفادة مدى المسؤولية الجنائية)، وذلك لتوفير الحماية وضمان حقوق المرضى، وتمكينهم من تلقي خدمة عادلة تركز على المريض بهدف الحد من تقدم الأمراض النفسية لديهم إلى 68 حالة.

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