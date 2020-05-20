المحطة الرابعة في «براكة» تجتاز اختبار التوازن المائي البارد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بمنطقة الظفرة في أبوظبي والذي تمثل في اجتياز المحطة الرابعة لاختبار التوازن المائي البارد بكفاءة وذلك بعد الاستفادة من التجارب المماثلة في المحطات الأولى والثانية والثالثة التي شهدت استكمال الاختبار ذاته سابقاً.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وخطوة جديدة نحو استكمال إنجاز المحطة الرابعة والأخيرة في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتم خلال اختبار التوازن المائي البارد رفع مستوى الضغط في أنظمة المحطة الرابعة بنسبة 25% أعلى من مستوى الضغط خلال التشغيل الاعتيادي وذلك للتحقق من أن كافة أنظمة التبريد والتوصيل والأنابيب وأنظمة الضغط العالي في المفاعل تلبي أعلى معايير السلامة والجودة.

وتم إجراء الاختبار بعد تفريغ أنظمة توريد البخار النووي في المحطة الرابعة وذلك باستخدام مياه منزوعة المعادن قبل بدء عمليات ربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد.

جهود

وقال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: نفخر بمواصلة التقدم بأمان في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وذلك على الرغم من الظروف التي واجهت الجميع الفترة الحالية وكما عودتنا دائماً فإن التوجيهات الحاسمة والاستباقية من قبل القيادة الرشيدة مكنتنا من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب لحماية صحة وسلامة الموظفين والمحطات، مشيداً بجهود فرق العمل التي تتمتع بأفضل مستويات الكفاءة والتي واصلت العمل بما ينسجم مع المعايير المعتمدة، وحققت الإنجازات وفق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان.

وأضاف: «مع الانتهاء من اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الرابعة فإننا نقترب خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء ودعم نموها المستقبلي من خلال توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة».

نجاح

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو» قد أكملتا بنجاح في نهاية عام 2019 كافة الأعمال الإنشائية الرئيسة في المحطة الرابعة بما يشمل صب الكتل الخرسانية الرئيسة وتركيب المولد التوربيني والمكونات الداخلية لوعاء ضغط المفاعل، الأمر الذي ساهم في إجراء اختبارات مفصلة للتأكد من الجهوزية.

ويعد اختبار التوازن المائي البارد في المحطة الرابعة إنجازاً مهماً خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي بعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في المحطة الأولى خلال شهر مارس الماضي، ما يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت دولة مشغلة للطاقة النووية السلمية حيث بدأت الاستعدادات لإنجاز المراحل النهائية لبدء التشغيل الآمن للمحطة الأولى في الأشهر القادمة.

مراحل

ووصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المراحل النهائية من الأعمال الإنشائية في المحطات الثانية والثالثة والرابعة حيث تبلغ نسبة الإنجاز الإجمالي للأعمال الإنشائية في المحطات الـ4 أكثر من 94% وتجاوزت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة 84% والمحطة الثالثة أكثر من 92% والمحطة الثانية أكثر من 95%.

وستساهم المحطات الأربع فور تشغيلها في رفد شبكة الكهرباء الوطنية بإمدادات مستقرة من الكهرباء الآمنة والموثوق بها والصديقة للبيئة وبما يغطي 25 في المئة من إجمالي احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء بطاقة إجمالية تصل إلى 5.6 غيغاواط إضافة إلى الحد من 21 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من الطرقات في الدولة كل عام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز