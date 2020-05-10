4295 حالة شفاء من «كورونا» في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

عقدت حكومة الإمارات، أمس، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتور علوي الشيخ علي عضو مجلس علماء الإمارات، والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، والذي تحدث عن آخر مستجدات الأبحاث العلمية في الإمارات.

متعافون

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، خلال الإحاطة الإعلامية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة، إلى 4295 حالة، بعد تسجيل 458 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام، من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، كما ذكرت الشامسي، أنه، وبعدد الحالات اليوم، نشهد تسجيل أعلى عدد للمتعافين في الدولة، حيث تقدر نسبة حالات الشفاء بما يقارب 25 % من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الدولة.

وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك، بأن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصاً جديداً، ساهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة، 17417 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

مستجدات الأبحاث

كما تم خلال الإحاطة، الإعلان عن 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 185 حالة، وتقدمت الدكتورة الضحاك، بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات، يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والتي ما زالت تتلقى العلاج، 12,937 حالة من جنسيات مختلفة.

من جانب آخر، تطرق الدكتور علوي الشيخ علي عضو مجلس علماء الإمارات، المتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، إلى أبرز مستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة كوفيد 19، والتي تقوم عليها المؤسسات البحثية في الإمارات، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة، تقوم بها كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، حول تسجيل تسلسل الجينوم لعينات فيروسية خاصة بـ 240 مريضاً مصاباً بكوفيد 19.

وتطرق الدكتور علوي إلى شرح أكثر عن طفرات وسلالات فيروس «كورونا» المستجد، حيث أوضح أنه عندما يستولي الفيروس على خلايا الإنسان، يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات الجديدة، ومع أي فيروس واجهته البشرية من قبل، تحدث هناك تغيرات بسيطة في التسلسل الجيني للفيروس، وتتطور سلالات جديدة، وهو أمر طبيعي، لأن معظم هذه التغيرات الجينية البسيطة، لا تغير من طبيعة الفيروس أو تأثيراته المرضية.

باحثون

وقال الدكتور علوي إنه في بداية شهر يناير من العام الجاري، نشر الباحثون في الصين، أول تسلسل جيني لفيروس «كورونا» المستجد، لمريض من مدينة ووهان، حيث تعد هذه السلالة، هي السلالة الأصلية للفيروس، ويعد هذا التسلسل، هو التسلسل المرجعي للفيروس، وبناء على دراسة تم نشرها مؤخراً، تم تحديد ثلاث سلالات رئيسة لفيروس «كورونا» المستجد، حيث تعرف السلاسة الرئيسة بالسلالة A، بالإضافة إلى وجود سلالتين مستمدتين منها، وهي السلالة B وC.

وأعلن الدكتور علوي الشيخ، أن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، نجح، وبعد أقل من 3 أسابيع، من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات، في تسجيل نتائج رئيسة لـ 49 مريضاً مصاباً بكوفيد 19، وبما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل، لحوالي 25 مريضاً من الحالات الأولى في الإمارات.

دراسات

وذكر أن الدراسة توصلت إلى وجود نوعين من هذه السلالات في دولة الإمارات، ضمن هذه الحالات، حيث أظهرت النتائج، أن التسلسل الجيني لـ 24 مريضاً ضمن الدراسة، من السلالة «B»، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية، كما أظهرت الدراسة، وجود حالة واحدة فقط من السلالة A، وكانت لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية.

88 %

أوضح الدكتور علوي الشيخ أن 88 % من الحالات الأولى، كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة، فيما كشفت الدراسة وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة، من خلال هذه الدراسة، بتوفير معلومات على قاعدة البيانات العالمية في فهم أكبر لفيروس «كورونا» المستجد.

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