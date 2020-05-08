«بيئة أبوظبي»: تحرير 40 مخالفة منذ بداية 2020

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي، أنه يحظر الصيد بكافة أنواع الشباك في مياه الصيد بإمارة أبوظبي، ما عدا للصيادين المصرح لهم بالصيد باستخدام الشباك بطريقة «الدفارة»، في نطاق البحور المصرحة في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه تم تحرير 40 مخالفة من قبل الهيئة على مستوى الإمارة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، تسعة منها كانت مخالفات لاستخدام شباك الصيد المحظورة.

وأوضح الهاشمي في تصريح خاص لـ«البيان»، أنه يحظر استخدام شباك الصيد بشكل عام والشباك المصنوعة من خيوط النايلون في أبوظبي، وأن الشباك التي يتركها أو يهملها بعض الصيادين، تتسبب في مخاطر للبيئة البحرية، تتمثل في نفوق الكائنات المهددة بالانقراض، مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية والدلافين حال وقعت داخلها، حيث تشير البيانات أن السبب الأكثر شيوعاً لنفوق أبقار البحر هو الغرق بعد وقوعها في الشباك المهجورة أو المحظورة مثل «شباك الهيالي»، وتعتبر إمارة أبوظبي موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، حيث يعتبر هذا النوع الهام معرض للانقراض، ويصل أعدادها إلى حوالي 3000 بقرة بحر، وتتركز بشكل أساسي في المياه المحيطة «بمحمية مروح البحرية».

مخاطر بيئية

وأضاف الهاشمي أن هذه الشباك تشكل تحدياً آخر، كونها غير قابلة للتحلل مما يضاعف من أخطارها البيئية، وقبل قرار المنع تم رصد تضاعف حالات نفوق تلك الأنواع البحرية الهامة، بالإضافة إلى رصد العديد من الشباك المهجورة في المناطق البحرية والساحلية في الإمارة.

وحول الحملات التفتيشية على قوارب الصيد للتحقق من اتباع الطرق الصحيحة للصيد، أوضح المدير التنفيذي بالإنابة، لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة، أن هيئة البيئة – أبوظبي تقوم بتسيير حملات تفتيش بشكل يومي، خصوصاً في نطاق المحميات البحرية، وفي مناطق الإنزال السمكي، والخط الساحلي لإمارة أبوظبي، والجزر التابعة لها، حيث يتم تركيز هذه الحملات في نطاق المحميات البحرية، وخلال مواسم انتعاش الصيد في فصل الشتاء، وكذلك المواسم التي يتم بها تطبيق منع صيد أنواع معنية من الأسماك الهامة.

رصد

ورصدت هيئة البيئة ـ أبوظبي عدداً من حالات نفوق أبقار البحر، بسبب الغرق في شباك الصيد المخالفة هذا العام، مع وجود انخفاض أعداد الحالات مقارنةً بالأعوام المنصرمة، حيث وصلت نسبة انخفاض نفوق أبقار البحر بأكثر من 50 % مقارنة بالأعوام السابقة.

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