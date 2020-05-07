بلدية دبي تنتهي من تصوير ثلاثي الأبعاد لمعالم إمارة دبي

المصدر: دبي - البيان

في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل وجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم، أعلن مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي الانتهاء من تصوير جميع معالم ومباني الإمارة وربطها بالأنظمة الذكية والتي يتم تحويلها إلى قاعدة البيانات الرئيسية بشكل سلسل وسريع.

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية البلدية والتزامها بتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة لتطوير حلول ذكية ومبتكرة تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستفادة منها في توفير بيانات دقيقة تساعد في عملية صناعة القرار، وتسهم في تعزيز تجارب المستخدمين في مختلف المجالات.

وقال الهاجري: "عملية التصوير ثلاثي الأبعاد لمعالم إمارة دبي تمت بواسطة سيارة المسح الجيومكاني الخاصة ببلدية دبي، وهي عبارة عن منظومة متكاملة لجمع البيانات الجيومكانية تثبت أعلى السيارة لتقوم بالمسح الحقلي باستخدام ماسح ليزري ذو دقة عالية، وأجهزة تحديد المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية (GPS) ، بالإضافة إلى مجموعة كاميرات بانورامية للتصوير بمدى رؤية 360 درجة، لإنتاج بيانات ثلاثية الابعاد بدقة عالية لجميع معالم الامارة وبشكل دقيق، ويتم جمع البيانات أثناء سير السيارة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة ومن ثم تتم معالجتها لإنتاج نموذج رقمي متكامل" .

وأضاف مدير عام بلدية دبي: "تتميز عملية المسح بواسطة منظومة المسح الجيومكاني بالدقة الفائقة، والسرعة العالية في عمليات جمع البيانات ضمن كافة المناطق التي تم مسحها، وحتى التي تشهد كثافات وازدحامات، ويتميز هذا النظام بالكفاءة في إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد واستخراج بيانات دقيقة لمعالم دبي، والتي تشمل الأصول الحكومية والمرافق العامة بكافة أشكالها من منشآت البنية التحتية ومواقع الفعاليات، كما يوفر النظام بيانات دقيقة من داخل المباني الواسعة مثل المطارات والمعارض، ونماذج ثلاثية الابعاد للمناطق المفتوحة كالحدائق، والميادين، والملاعب، وكذلك الأنفاق".

وتتفوق مخرجات المنظومة التي تمتلكها بلدية دبي على مثيلاتها من الأنظمة المستخدمة في مجال التصوير البانورامي الاعتيادية للمعالم، باستخدام أجهزة الليزر التي تنتج سحب كثيفة من الاحداثيات ( Point Cloud ) تقوم بتشكيل المعالم هندسياً بدقة خمسة سنتيمترات تمكن من انتاج نموذج ثلاثي الابعاد لكافة المعالم التي تمت تغطيتها وتحويلها الى بيانات دقيقة، بينما يقتصر التصوير البانورامي الموازي فقط على توفير الاطلاع على المعالم العامة.

تتميز هذه المنظومة كذلك باستخراج المعالم والأصول باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الجيومكاني التي يمكن استخدامها في كل وقت وأي مكان بحسب الحاجة، بينما توفر منتجات الشركات الموازية مناطق محددة ويتم تحديثها بشكل سنوي. وتعد تكنولوجيا المسح الجيومكاني من المقومات الداعمة للمدن المستدامة من خلال منح صناع القرار فيها القدرة على إدارة ودمج وتحليل البيانات الضخمة والمعقدة المتعلقة بتلك المدن، وهو ما يعد كذلك من الأسس الرئيسة التي تقوم عليها المدن الذكية.

وتعتبر بلدية دبي أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه المنظومة المتكاملة لجمع البيانات الجيومكانية، والتي تعتبر عنصر أساسي في بناء نموذج التوأم الرقمي لدبي والمعزز للبنية التحتية.

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