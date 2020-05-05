حماية الشهود..أول مشروع قانون يُقر عن بُعد في تاريخ المجلس الوطني

المصدر: موفق احمد

انطلاقت اعمال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي "، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة، وذلك تماشيا مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة حاليا.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والذي يستهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.

ومن المقرر أن يطلع المجلس على 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة أحيلت من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المتخصصة وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز