دعوة إلى تعزيز برامج الصحة النفسية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

طالب عدد من الخبراء والباحثين بتعزيز برامج الصحة النفسية، وبناء منصة معلوماتية على مستوى الدولة، وتبني نقل المعرفة من الآباء للأجيال القادمة، وتعزيز النظم التشريعية لدعم جودة الحياة الرقمية، وذلك على ضوء أن دولة الإمارات من أفضل 10 دول في العالم في «جودة الحياة». جاء ذلك خلال المجلس الثاني من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها التاسعة والتي تعقد «عن بعد» تحت شعار إمارات المستقبل «مستعدون للخمسين».

وتحدث خلاله الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، طبيبة وخبيرة اجتماعية، والكاتب والإعلامي عوض بن حاسوم الدرمكي، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري مدير مركز المعرفة والابتكار بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمقدم سعيد محمد الظهوري مدير إدارة إسعاد المتعاملين بوزارة الداخلية، وأدار اللقاء الإعلامي الدكتور علي سنجل. وناقش المجلس موضوع «جودة الحياة» وتناول العديد من المحاور منها «السعادة المتجددة» و«الحياة الرقمية الإيجابية» و«الصحة والحياة» و«البيئة والإنسان». وتناول المتحدثون جهود دولة الإمارات ورؤية قيادتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وتحقيق الرضا ونشر السعادة بين أفراده ومؤسساته في كافة المجالات العلمية والصحية والبيئية والاجتماعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز