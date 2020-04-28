"تدوير": تدابير وقائية على مستوى عالمي في التعامل مع النفايات الطبية

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

أكد عبدالمحسن الكثيري، مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، أن المركز يولي أهمية خاصة في التعامل مع النفايات الطبية، لاسيما في الظروف الصحية الاحترازية بالدولة، وذلك لدعم الجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا، وفق اتباع نظام مستدام لإدارة النفايات الطبية في أبوظبي.

وتفصيلاً أوضح الكثيري أن النفايات الطبية تصل من خلال مركبات مبردة وحاويات مغلقة بإحكام، ونتعامل مع هذه النفايات بشكل آلي بدون تلامس بشري، وتنقل هذه الحاويات إلى محطات المعالجة الرئيسية خلال عدة مراحل، حيث يتم في البداية نقل النفايات الطبية إلى غرفة حرق تصل درجة حرارتها إلى ٨٠٠ درجة سيليزية، ثم تنقل إلى الغرفة التالية بدرجة حرارة ١٢٠٠ درجة سيليزية، ونتيجة لعملية الحرق تنبعث الغازات السامة والرماد المتطاير من غرفة الحرق الثانية، ويتم السيطرة عليها من خلال فلاتر خاصة، ويتم الرقابة على الغازات والانبعاثات في المحطة من خلال نظام الرقابة على الغازات، ثم يتم ارسال جميع الرماد والفلاتر في أكياس خاصة إلى الخلايا المهندسية، المخصصة للتعامل مع النفايات الخطرة.

وقال الكثيري أن السلامة والأمان تأتي دائما على رأس الأولويات، حيث نولي لجميع العاملين في محطات التعامل مع النفايات الطبية أهمية قصوى، وذلك من خلال توفير عدة سلامة شخصية لكل عامل مع أحذية وقفازات خاصة تحمي العامل أثناء التلامس المباشر مع النفايات، التي قد تحتوي على بقايا زجاج وإبر ملوثة، هذا بالإضافة إلى توفير كمامات خاصة تحتوي على فلاتر، يتم استبدالها بشكل دوري، كما يتم توفير ملابس وقائية خاصة، يتم التخلص منها بعد كل معالجة ونقل للمخلفات الطبية الملوثة.

وأشار مدير إدارة المشاريع والمنشآت إلى أن عمليات جمع ونقل النفايات يتم الإشراف عليها من خلال غرفة العمليات المركزية من خلال حركة الأقمار الصناعية، ومن خلال لوحة القيادة والبيانات، ويتم التعرف على كمية النفايات المنتجة من القطاع الطبي، وعدد المركبات المتنقلة التي تنقل النفايات الطبية من مناطق الإنتاج إلى محطات المعالجة المتخصصة، وهذا للتأكد من التخلص الآمن والسليم من النفايات الطبية.

تقارير عالمية

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فإن رداءة إدارة نفايات الرعاية الصحية تؤدي إلى تعريض عاملي الرعاية الصحية، والمعنيين بمناولة النفايات والمرضى وأسرهم والمجتمع، لحالات عدوى وآثار سامة وإصابات يمكن تلافيها، وتنطوي الإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية على المبادئ الرئيسية الثلاثة التي تتمحور في تقليل النفايات غير الضرورية وعزل النفايات العامة عن تلك الخطرة ومعالجة النفايات بطريقة تحدّ من المخاطر التي يتعرض لها العاملون الصحيون والمجتمع.

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