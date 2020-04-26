ارتفاع كبير في مبيعات الأجهزة والأدوات الرياضية

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

لجأ الكثير من العائلات إلى ممارسة التمارين المنزلية خلال الالتزام بالبقاء في المنزل وإغلاق الصالات الرياضية، بهدف كسر الروتين اليومي والاستفادة من أوقاتهم لاكتساب اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة، في الوقت الذي ازدهرت فيه مواقع المختصين برياضة الكارديو عبر (يوتيوب)، وسجلت مراكز التسوق والمحال المتخصصة في بيع الأجهزة والأدوات الرياضية ارتفاعاً كبيراً في المبيعات.

وتغيرت الكثير من الأنماط الاستهلاكية لأفراد المجتمع باختيار المنتجات الغذائية الصحية التي تستهدف العائلات من خلالها رفع المناعة، في ظل ابتعاد الكثير منهم عن تناول الوجبات السريعة في المطاعم التي التزمت بدورها الاشتراطات الصحية كافة التي أقرتها الجهات المختصة ومنها عدم استقبال الزبائن داخل الصالات وتقديم الخدمة عبر التوصيل للمركبة أو المنزل.

نمو ملحوظ

وأوضح فيليب بجييون مدير كارفور الإمارات أن أسواقنا شهدت نمواً ملحوظاً في مبيعات المعدات الرياضية والمأكولات الصحية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 89٪ في عمليات الشراء الخاصة بالمعدات الرياضية و7٪ في عمليات الشراء الخاصة بالمأكولات الصحية بين شهري فبراير ومارس 2020. كما شهدنا زيادةً كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلنا نمواً بنسبة 77% في عمليات الشراء الخاصة بالمعدات الرياضية و 26% في عمليات الشراء الخاصة بالمأكولات الصحية.

حرق السعرات

وأكدت ربا علاء الحوراني أخصائية تغذية علاجية وحميات رئيسة قسم التغذية في مستشفى راك، أهمية استمرار الرياضيين في ممارسة الرياضة خلال فترة البقاء بالمنزل، لضمان عدم تأثير ذلك في الصحة النفسية ومعدل حرق السعرات الحرارية، مع أهمية خلق التحدي والتنافس مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أعلى درجات الصحة البدنية.

وأشارت إلى أن الأشخاص العاديين كانوا يمارسون خلال الفترة الماضية قبل انتشار فيروس كورونا، أنشطة الحياة اليومية بالذهاب للعمل والحركة الاعتيادية اليومية والتي كانت تساهم في نشاط الجسم، حيث تحتاج النساء إلى حرق 1600 – 1800 سعر حراري يومياً، و1800 – 2200 سعر حراري للرجال، ولذلك يجب اتباع نظام رياضي في المنزل باستخدام الأجهزة الرياضية، أو استخدام أثقال بديلة متوافرة مع التأكيد على توازن نفس الثقل، وإمكان الاستفادة من فيديوهات تمارين المختصين على يوتيوب.

وأضافت: يجب تقليل السعرات الحرارية بمعدل 200 – 400 سعر حراري في حال قلة الحركة أو انعدمت، وأما إذا كانت نفس معدل الحركة، فيجب تغيير وتقديم أوقات تناول الوجبات، وتخفيف وجبة العشاء مع أهمية احتوائها على قيمة غذائية كسلطة الخضار المتنوعة بنسبة عالية إضافة للبروتين بكمية معتدلة.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو المقيدة حركتهم، يجب مراجعة المراكز التابعين لها لوضع برنامج رياضي خاص بهم بحسب كل حالة.

وأكدت دانة بدار مدربة اللياقة ومسؤولة الأنشطة الرياضية بكليات التقنية العليا، أهمية التمارين المنزلية التي تعتمد على وزن الجسم حيث لا تمتلك بعض العائلات تكاليف شراء الأجهزة الرياضية المنزلية أو المكان، مشيرة إلى إمكان أداء تمارين الضغط والقرفصاء والإطالة بمعدل يومي من 30 – 60 دقيقة، لدورها في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والنفسية، حيث يكون الفرق في أداء التمارين بين الشخص العادي والرياضي بنوع وعدد تنفيذ تلك التمارين.

وأوضح المدرب هاني محمد همام بنادي الرمس الرياضي، أهمية ممارسة الرياضة الخفيفة للمرحلة السنية الصغيرة خلال فترة البقاء في المنزل، وأما الأشخاص العاديون فيجب الالتزام بأداء التمارين التي تحافظ على مرونة الجسم سواء باستخدام الأجهزة الرياضية أو أداء تمارين الجري في المكان والبطن والضغط بالذراعين.

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