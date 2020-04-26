عادل سجواني.. صمام أمان ضد «كورونا»

المصدر: دبي- وائل نعيم

يتطوع لتوعية المجتمع بعد انتهاء دوامه، وأصبح أحد أعضاء الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا المستجد، وحرص على نشر الأخبار الصحيحة من المصادر الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، حيث يرى أن الطبيب المختص إذا لم يؤد دوره في هذه الفترة بتوعية أفراد المجتمع سيفتح المجال أمام غير المختصين لتضليل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. إنه الدكتور عادل سعيد سجواني طبيب أسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

يقول الدكتور عادل سجواني لــ«البيان»: أمارس الطب في الدوام الرسمي من خلال فحص مرضى كورونا ومعالجة الأمراض المزمنة، وأحرص على تقديم الدعم المعنوي والتوعوي للمجتمع من خلال مبادرة شخصية لتوعية الناس عن الفيروس بعد أخذ التصريح من الوزارة، ورأيت تجاوباً كبيراً من الناس مع هذه المبادرة خاصة وأنني أشرحها بطريقة مبسطة تصل إلى عامة الناس بمختلف أعمارهم وثقافتهم.

ويضيف: بينت لي هذه التجربة خلال هذه الفترة أن الطب لا يركز على العلاج وإنما يجب أن يركز على الوقاية باعتبار أنه حتى اللحظة لا يوجد لقاح لعلاج كورونا وأن دور الطبيب هنا توضيح الاجراءات الوقائية ومنحنى المرض ومتى سنصل إلى مرحلة تصحيح هذا المنحنى، وأهمية اكتشاف اللقاح وكل ما هو مرتبط بالفيروس.

ويشير إلى أن الضغظ كبير جدا على الكوادر الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول، والتعاطي بين العمل والمنزل صعب جداً على هذه الكوادر، فالكادر الطبي يحب أن لا يشغله شيء عن عمله ورسالته الإنسانية التي يقدمها في الاهتمام بالمرضى ورعايتهم وتقديم العناية لمن يحتاجها وبالتالي فإن أفراد العائلة والمجتمع يحرصون على توفير ما نحتاجه والحمدلله أن زوجتي تؤدي هذه المسؤولية على أكمل وجه.

ويقول: إن أكثر المواقف التي أثرت به في هذه الفترة عندما يأتي أب وأم مخالطان لمصابين بكورونا وبرفقتهما أطفال عمرهم مابين 6-12 شهراً، وعند أخذ عينة للفحص من الطفل عن طريق الانف نرى ملامح التأثر على الوالدين فأقوم بالتخفيف عنهما من خلال التعامل بروح إيجابية وتقديم بعض النصائح، لأن التوعية مهمة جدا خلال فحص كورونا وخلال العناية بالمصاب كونها فترة صعبة على الجميع.

ويتابع: يومياً يأتي إلى العيادة بعض المقيمين من أصحاب الدخل المحدود ويعتقدون أن فحص كورونا فقط للمواطنين، وأنهم سيدفعون مبلغاً مادياً مقابل الفحص، لكن سرعان ما تتبدد عنهم مشاعر الرهبة بعد أن يعرفوا أن الدولة وفرت الفحص مجاناً للجميع بلا استثناء ممن تنطبق عليهم شروط الفحص، ويشعر هؤلاء بالسعادة عندما يعرفون أن الفحص والعلاج مجاناً وهذا يعطينا ثقة كبيرة بقيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود ويشعرنا بالفخر والاعتزاز.

ويعمل الدكتور عادل سجواني مدير تدريب الأطباء العامين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهو عضو اللجنة العليا للتعليم الطبي وعضو هيئة التدريس في برنامج التخصص برنامج الإقامة لطب الأسرة وخريج الكلية الملكية للجراحين في جمهورية ايرلندا بكالوريوس طب وجراحة وحاصل على البورد في تخصص طب الأسرة، وماجستير في الإدارة الصحية وخريج برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الإمارات ودبلوم الابتكار الحكومي في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وحاصل على الزمالة التنفيذية في كلية الطب بجامعة هارفارد في المعلوماتية الانفورتيكس والصحة والسلامة، ولديه شهادات احترافية في مجال التدريب والتعليم الطبي.

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