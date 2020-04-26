كفاءات وطنية تشرف على رحلة المسبار

المصدر: دبي- البيان

تشرف نخبة من الكفاءات الوطنية على رحلة مسبار الأمل ويعتمد أفرادها على مهاراتهم واجتهادهم لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها، حيث تتجلى أهداف المهمة في بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية.

كفاءات

وضم الفريق المشرف على عمليات النقل نخبة من الكفاءات الوطنية الشابة، هم: عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وسهيل المهيري، نائب مدير المشروع لشؤون تطوير المسبار، وخلود الهرمودي، نائب مدير المشروع للشؤون اللوجستية وضمان الجودة، ومحسن العوضي، مهندس أنظمة المسبار ومسؤول إدارة المخاطر، وعمر الشحي، قائد فريق تجهيز المسبار للإطلاق.

وأكد المهندس سهيل المهيري، نائب مدير المشروع لشؤون تطوير المسبار، أنه خلال الشهرين القادمين وبعد التأكد من صحة وسلامة المسبار سيتم تجهيزه للإطلاق، وذلك من خلال تعبئة وقود الهايدروزين والذي سيتم استخدامه خلال الرحلة إلى كوكب المريخ، وسيتم التأكد من سلامة وصحة أنظمة الدفع ونظام الطاقة وأجهزة الاتصال وذلك استعدادًا للإطلاق في يوليو.

وقال عمر الشحي، قائد فريق تجهيز المسبار للإطلاق، إن موضوع نقل المسبار كان مدروساً بعناية مسبقاً وأنه تم التخطيط لنقل المسبار إلى اليابان لأكثر من سنة، ولكن مع الأزمة التي يمر بها العالم حالياً ومع انتشار «كوفيد- 19» كان يتوجب علينا إعادة دراسة الموضوع بالكامل والتخطيط بدقة لنقل المسبار لليابان في الوقت المحدد وذلك للالتزام بالخطة الزمنية المحددة له.

مراقبةوقالت المهندسة خلود الهرمودي، نائب مدير المشروع للشؤون اللوجستية وضمان الجودة، إنه تم تصميم صندوق الشحن يعمل كغرفة نظيفة متنقلة لضمان سلامة المسبار. يتم التعامل مع أجهزة دقيقه للغاية ويجب أن تكون هناك متابعة على مدار الساعة لتؤكد من سلامة المسبار. من بداية الرحلة إلى الآن، تم مراقبة حالة المسبار طوال الرحلة والتأكد من سلامته وسلامة الأجهزة العلمية الحساسة.

وقال المهندس محسن العوضي، مهندس أنظمة المسبار ومسؤول إدارة المخاطر، إنه من بداية المشروع في 2014 إلى يومنا هذا أصبح لدينا قاعدة بيانات بجميع المخاطر مثل المخاطر التقنية والمخاطر الإدارية والمخاطر السياسية والقيود التي تفرضها الدول حول العالم.

إدارة المخاطر في مشروع مسبار الأمل لم يكن فقط من الجانب التقني بل شمل جميع هذه الجوانب والمخاطر وهذا يعتبر واحداً من أهم الأسباب لوصولنا لهذه المرحلة اليوم.