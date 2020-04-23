التعقيم الشمسي يعزز كفاءة التربة والتخلص من الآفات

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن التعقيم الشمسي يساعد بشكل كبير على تحسين خواص التربة في المزارع، وزيادة كفاءتها، ولذلك تحث الهيئة المزارعين على استغلال فترة الصيف لإجراء التعقيم الشمسي الذي يساعد على التخلص من الآفات والمسببات المرضية في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية على حد سواء.

وأوضحت الهيئة لـ«البيان» أن التعقيم الشمسي عبارة عن طريقة طبيعية غير كيميائية وصديقة للبيئة لمكافحة الآفات الزراعية باستخدام الطاقة الشمسية، لزيادة درجة حرارة التربة إلى المستويات التي يتم فيها قتل أو إضعاف العديد من مسببات الأمراض التي تنقلها التربة.

كما أن المناخ الحار في دولة الإمارات يعد ميزة نسبية يجب الاستفادة منها في عملية التعقيم الشمسي للتربة، باعتبارها من أهم طرق المكافحة الطبيعية للآفات وأمراض النبات، والبديل الطبيعي للغازات الكيماوية مثل غاز بروميد الميثيل الأكثر استعمالاً وشيوعاً لمكافحة آفات التربة، والذي له أثر سلبي على البيئة وصحة الإنسان.

خطوات

وحول خطوات عملية التعقيم الشمسي، أشارت الهيئة إلى أنها تتم خلال فترة الصيف وذلك لاستغلال درجات الحرارة المرتفعة ابتداء من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس من السنة، الأمر الذي يساعد التربة على استقبال أكبر كمية من أشعة الشمس، وذلك من خلال عدة خطوات تتمثل في تجهيز التربة.

حيث يتم تنظيفها من بقايا المحاصيل السابقة وحراثة الأرض عميقاً وتنعيمها وتسويتها، ثم إضافة السماد العضوي الناعم بمعدل 2-4 كيلو جرامات لكل متر على طول خط الزراعة، ويخلط بالتربة جيداً قبل عملية تسوية التربة، ثم يتم ري التربة، من خلال تركيب شبكة الري والبدء بريها رياً غزيراً لتصل إلى عمق 60 - 70 سم، باستخدام الري بالتنقيط أو بالرش ومن ثم تغطية التربة مباشرة بالبلاستيك.

وتتمثل خطوات عملية التعقيم أيضاً في تركيب البلاستيك، وتشمل تغطية الأرض بشرائح البلاستيك الشفاف (البولي أثيلين)، على طول خط الزراعة وإحكام أطراف البلاستيك والوصلات بالتربة لمنع التسرب الحراري، وإغلاق البيت البلاستيكي طيلة فترة التعقيم، وتترك لمدة 4 - 6 أسابيع.

وأفادت الهيئة بأن تأثير التعقيم الشمسي يتمثل في رفع درجات الحرارة والتربة تحت أغطية البلاستيك في حدود 10 - 15 درجة مئوية، عن درجات حرارة الجو الخارجي وعلى الأخص في ساعات الظهيرة، وهذه الحرارة العالية تعيق أو تقتل المسببات المرضية في التربة.

ومن ثم يتم رفع الغطاء البلاستيكي والقيام بالعمليات الزراعية الأخرى في البيت البلاستيكي، أو تتم زراعة البذور والأشتال في الوقت المناسب، من خلال فتح ثقب في البلاستيك دون الحاجة إلى حراثة الأرض أو إزالة البلاستيك لضمان جودة التعقيم.

فوائد

وحول أهم فوائد التعقيم الشمسي، أوضحت الهيئة أنها طريقة آمنة للإنسان والبيئة الزراعية، وتساعد على تحسين خواص التربة، ومقاومة الأعشاب الضارة، والقضاء على بذور الأعشاب في التربة والتي تنافس المحاصيل المزروعة، هذا بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وزيادة معدل نمو النبات، وتقليل التكاليف نسبياً بالمقارنة بالطرق الأخرى.