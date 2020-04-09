تحذير من تجاهل الحديث عن «كورونا» مع الأبناء وكبار المواطنين

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

حددت وزارة تنمية المجتمع جملة من الإرشادات الواجب اتباعها للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ضمن مبادرتها التوعوية بشأن الجائحة، في إطار الأخذ بوسائل وأساليب الحيطة والحذر، داعية الأسرة إلى ضرورة مناقشة موضوع الفيروس مع أفراد العائلة ومسبباته وطرق تجنبه، محذرة من تجاهل الموضوع أو عدم التطرق إليه ما يولد جهلاً به تحديداً لدى الأطفال وكبار المواطنين.

وقدمت الوزارة جملة من النصائح الإرشادية أبرزها الامتناع عن تقبيل الأطفال أو العناق، والاكتفاء بإظهار الود لفظياً، وتجنب الاكتظاظ في غرفة واحدة كغرفة الجلوس أو غرفة الجد والجدة، وتجنب الحدائق والمسابح العامة، والاكتفاء بممارسة النشاطات المنزلية كالرسم والتلوين، واتباع تعليمات النظافة العامة، واستغلال ملازمة المنزل بممارسة التمارين الرياضية، أو قراءة الكتب، أو إحدى الهوايات الأخرى التي لا تتطلب الخروج.

ودعت إلى استثمار وجود أفراد الأسرة في البيت بتقوية العلاقات الأسرية كمشاهدة فيلم أو ألبوم صور العائلة، مع الحرص على تثقيف المستخدمين في المنزل حول المرض وتعليمهم أساليب الوقاية والتعقيم، وتجنب الوجبات السريعة وطلبات الطعام من الخارج، والاكتفاء بتناول الطعام المعد منزلياً، والإكثار من السوائل.

وشددت وزارة تنمية المجتمع على أهمية توعية الأطفال بمخاطر الفيروس دون تخويفهم وتعريفهم به وسبل الوقاية منه وكيفية تقوية مناعتهم، بأساليب تثقيفية بسيطة، وإشراكهم في مناقشات هادفة حول هذه الجائحة.

وتنصح الوزارة الأهالي باستخدام اللغة المناسبة حسب عمر الطفل وتعريفه بالحقائق بصورة ميسرة، بحيث يتم إخطاره بأن فيروس «كورونا» ينتقل عن طريق الرذاذ، أو على الأسطح، وبالتالي توعيتهم بترك مسافة تقارب المتر تقريباً بينهم وبين محدثيهم، وتجنب ملامسة الأسطح والأرضيات بقدر الإمكان لكي لا يلتقطون الفيروس، ومن ثم غسل أيديهم بالماء والصابون جيداً بين الحين والآخر.